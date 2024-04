La Noche de Mirtha Legrand: invitados especiales confirmados del sábado 6 de abril

La noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados

Para el programa de esta noche junto a Mirtha estarán Mercedes Morán, Imanol Arias, Juan Leyrado y el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Fernán Quirós.

En tanto, los invitados de Mirtha Legrand del domingo, reemplazando a su nieta Juana Viale, serán El Pocalo, Yanina de Latorre, Brenda Gandini, Marixa Balli, Brenda Gandini y Dalia Gutmann.

Mirtha Legrand enojada por el dengue

Mirtha Legrand opinó esta semana sobre la crisis sanitaria que supone el aumento de casos de dengue en todo el país, y pidió que las autoridades nacionales que fumiguen los espacios públicos para matar al mosquito vector.

A la salida del teatro donde vio la obra "Mejor no decirlo" Mirtha Legrand sí declaró que le "preocupa muchísimo" la escalada de casos de dengue, la falta de repelente contra mosquitos en los negocios y el hecho de que el espacio público está "muy descuidado".

"Estamos asustados, temerosos y no nos cuidan. No sabemos si vacunarnos o no. Pican en los tobillos, nos tienen dominados y temerosos", sentenció sobre el sentimiento de la sociedad ante la crisis sanitaria con más de 180.000 casos en todo el país y 130 muertes hasta la fecha.

Días atrás Mirtha Legrand expresó en su emisión de "La noche de Mirtha" su descontento con el gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, justamente por el dengue y los despidos en el Estado.

“¿Qué está pasando con el dengue? La gente está… Estamos muy asustados. Los hospitales están repletos de gente. Yo tengo a mi alrededor varias personas amigas que están con dengue y se sienten muy mal”, contó.

“¿Por qué no fumigaron? Perdón que lo interrumpa, pero yo pienso que no nos están cuidando. Estamos todos asustados, temerosos. No nos cuidan. No sabemos si vacunarnos, si no debemos hacerlo”, manifestó la diva con dureza.