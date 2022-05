MET Gala 2022: los looks de la alfombra roja más emblemática de la moda

Los invitados de este año llegaron vestidos con su mejor interpretación del "Glamour dorado" para celebrar la segunda parte de una exposición de dos partes en el Met, "In America: Un léxico de la moda", que se inauguró en el Costume Institute de Anna Wintour en septiembre, y la segunda parte, "In America: An Anthology of Fashion", que se inaugurará el 7 de mayo en el Ala Americana.