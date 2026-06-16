Mora Bianchi confirmó la fecha de estreno de la temporada 3 de "Margarita" en HBO Max
Luego del inesperado final de la segunda temporada, los fans quedaron con ganas de más y oficialmente "Margarita" regresa este año. Los detalles.
El universo mágico pergeñado por la productora Cris Morena no detiene su marcha y continúa expandiéndose para el deleite de las nuevas generaciones y de los fanáticos históricos que crecieron consumiendo sus entrañables historias. "Margarita", el esperadísimo spin off de la mítica e inolvidable telenovela juvenil "Floricienta", se consolidó rápidamente como un furor absoluto de visualizaciones y se transformó en un tema de debate recurrente en las redes sociales.
Ahora, después de una etapa de total incertidumbre que a muchos espectadores se les hizo verdaderamente interminable, finalmente tenemos la confirmación oficial sobre la llegada de los nuevos episodios. La encargada de soltar la gran bomba mediática fue la propia protagonista del éxito, quien aprovechó una entrevista en vivo para dejar a toda la comunidad de seguidores contando los días en el calendario.
La encargada de brindar esta primicia de oro fue nada más y nada menos que Mora Bianchi, la talentosa joven actriz que se pone en la piel del personaje principal de la tira. La artista estuvo de invitada en el piso de "Antes que nadie", el exitoso ciclo matutino que se emite a través de la plataforma de streaming Luzu.
En medio de una charla súper distendida, donde no faltaron las anécdotas de los rodajes y las risas con los conductores del canal, Mora decidió terminar con el misterio de una vez por todas. Sin dar demasiadas vueltas, le regaló a la audiencia el dato más codiciado del momento y anunció formalmente que la tercera temporada de "Margarita" desembarcará en nuestras pantallas el próximo 24 de agosto. Como era de prever, el chat del programa estalló en cuestión de milisegundos y la noticia escaló rápidamente hasta convertirse en tendencia nacional.
Para tomar dimensión real de la magnitud de este anuncio y entender la enorme ansiedad que maneja el público, es fundamental hacer un repaso de cómo quedaron las piezas acomodadas en el último capítulo emitido. El cierre de la segunda temporada nos dejó a todos los espectadores al borde del infarto y con un altísimo nivel de tensión narrativa.
Lejos de brindarnos un desenlace calmo, la historia pegó un giro dramático trepidante cuando se confirmó el peor de los escenarios para los hermanos Calderón de la Hoya:
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Margarita y Fach terminaron cayendo bajo la tutela directa y la custodia legal de Delfina.
La icónica villana, que arrastra su historial de maldades desde la época de "Floricienta", vuelve a tener el control absoluto de la situación.
Semejante panorama de encierro y vulnerabilidad para los jóvenes es el principal motor que mantiene a los televidentes totalmente expectantes. El gran interrogante de esta tercera entrega será descubrir cómo harán para zafar de las garras de su histórica antagonista. Con la fecha del 24 de agosto ya marcada a fuego en nuestras agendas, la cuenta regresiva está en marcha para disfrutar de otra superproducción que lleva el sello inconfundible de Cris Morena.
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