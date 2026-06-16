Mora Bianchi confirmó la fecha de estreno de la temporada 3 de "Margarita" en HBO Max

margarita

Lejos de brindarnos un desenlace calmo, la historia pegó un giro dramático trepidante cuando se confirmó el peor de los escenarios para los hermanos Calderón de la Hoya:

Margarita y Fach terminaron cayendo bajo la tutela directa y la custodia legal de Delfina.

La icónica villana, que arrastra su historial de maldades desde la época de "Floricienta", vuelve a tener el control absoluto de la situación.

Semejante panorama de encierro y vulnerabilidad para los jóvenes es el principal motor que mantiene a los televidentes totalmente expectantes. El gran interrogante de esta tercera entrega será descubrir cómo harán para zafar de las garras de su histórica antagonista. Con la fecha del 24 de agosto ya marcada a fuego en nuestras agendas, la cuenta regresiva está en marcha para disfrutar de otra superproducción que lleva el sello inconfundible de Cris Morena.