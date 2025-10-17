Murió Ace Frehley, el guitarrista original de Kiss

Y añadieron: “Atesoramos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos su fuerza y bondad que compartió con los demás. La magnitud de su partida es épica, y más allá de toda comprensión. Reflejando todos sus increíbles logros, la memoria de Ace vivirá por siempre”.

Nacido en el Bronx, Nueva York, Frehley se debatía entre el deporte y la música. Tras recibir varios golpes en el fútbol americano, tuvo una epifanía: “Mis manos son demasiado importantes. La guitarra es lo primero”, recordó años después.

Su destino quedó sellado al presenciar conciertos de The Who y Cream a los 16 años, que lo inspiraron hacia un rock más teatral y explosivo.

Asimismo, el artista pasó por varias bandas sin éxito hasta responder a un anuncio en el Village Voice: “Se busca guitarrista líder con destreza y estilo. Álbum pronto. No perder el tiempo”.

Incapaz de pagar un taxi, su madre lo llevó al ensayo en Queens, donde Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss inicialmente se rieron de sus pantalones acampanados y zapatos multicolores.

La risa desapareció tras escuchar su solo en la canción “Deuce”: “Tocé el solo completo, ellos sonrieron. Tocamos algunas canciones más y dijeron: ‘Nos gusta cómo tocas. Te llamaremos’”, recordó en una entrevista.

El auge de KISS también trajo problemas. Frehley relató a Rolling Stone que el consumo de drogas y alcohol afectó su vida y su relación con la banda.

Frehley abandonó Kiss en 1982 ásperamente, entre rumores de peleas y roces con el resto del grupo. “Éramos un grupo de rock pesado, y de pronto teníamos niños pequeños con fiambreras y muñecas en primera fila, y yo tenía que preocuparme por no decir palabrotas en el micro. Se convirtió en un circo”, le confesó a Rolling Stone cuatro décadas después de su salida. “Creía que si me quedaba en ese grupo, acabaría suicidándome. Cuando volvía a casa desde el estudio, tenía ganas de estrellar el coche contra un árbol. Renuncié a un contrato de 15 millones de dólares. Eso serían como 100 millones de dólares hoy en día. Y mi abogado me miraba como diciendo: ‘¿Estás loco?”.

Tras la salida, Frehley grabó un puñado de discos en solitario que nunca se acercaron al éxito comercial de Kiss. En los 90 y los 2000 regresó con sus viejos compañeros en nostálgicas giras de reunión que seguían enfadando a los críticos y llenando estadios por medio mundo. En 2014, los miembros fundadores de Kiss —Frehley, Simmons, Stanley y Criss— fueron homenajeados con su inclusión en el Salón de la Fama del Rock & Roll.

En una de sus últimas entrevistas para la revista Creem en 2023, Frehley ya dejó una suerte de epitafio que resumía la trayectoria de la banda: “A pesar de que Paul y yo tuvimos nuestros desacuerdos, todavía le quiero. Juntos fundamos el mayor grupo de rock teatral del mundo. Hoy estaba hablando con Peter y me dijo: ‘Ace, la gente va a seguir escuchando nuestros discos dentro de 50 años’. Le he respondido: ‘Lo sé. Después de que estemos muertos y enterrados”.