Murió The Vivienne, la primera ganadora del "RuPaul's Drag Race UK"

“Su familia está desconsolada por la pérdida de su hijo, hermano y tío. Están muy orgullosos de las cosas maravillosas que James ha conseguido en su vida y en su carrera”, escribió en el mensaje compartido vía Instagram.

Quién era The Vivienne

Nacido en Gales, James Lee Williams adoptó como nombre artístico The Vivienne como homenaje por la admiración que sentía por la diseñadora Vivienne Westwood. A pesar de que ya era reconocido en redes sociales, su mayor éxito llegó cuando se consagró como la primera ganadora de RuPaul’s Drag Race UK, logrando notoriedad tras una destacada actuación en el lip sync final al ritmo de “I’m Your Man” de Wham!.

"Vieja escuela y nueva escuela", así describió su estilo drag en una entrevista del 2019. Lo cierto es que sus presentaciones siempre estuvieron marcadas por la comedia y su habilidad para realizar imitaciones vocales de personajes como Donald Trump y Cilla Black. Aunque, más allá de su carrera en televisión en Reino Unido, también amplió su trayectoria en otros ámbitos. De hecho, en el 2023 quedó en tercer lugar en el programa Dancing on Ice.

También interpretó a la Bruja Malvada del Oeste en la gira por Reino Unido e Irlanda del musical The Wizard of Oz, papel que retomó en el West End el año pasado en el Gillian Lynne Theatre. Asimismo, en 2020, destacó con la serie de la BBC, "The Vivienne Takes on Hollywood", donde incursionó en la creación de videos musicales, entre otras cosas que también resonaron a lo largo de su carrera.

James Lee Williams también fue un firme defensor de los derechos LGBTQ+ y, como hombre gay, enfrentó situaciones de discriminación en carne propia. En 2022, fue víctima de un ataque homofóbico en Liverpool. Aunque sufrió lesiones, declaró ante el tribunal que se consideraba afortunado por su fortaleza física. El caso resaltó la violencia que todavía experimentan las personas de la comunidad LGBTQ+.