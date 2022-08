El descargo de Nathy Peluso tras decir que no se considera argentina

Esto generó una ola de críticas en las redes sociales, por lo que Peluso tuvo que salir a aclarar la situación y se la vio muy angustiada.

"Realmente esto va para la gente que confía en mi mensaje. Todo lo que he dicho y he escrito sobre mi país, lo he hecho desde la honestidad, desde un lugar súper genuino y una nostalgia súper profunda que cualquier inmigrante puede comprender", aseguró la cantante desde un live de Instagram.

"Yo dije que me sentía española, cosa que no quita que me sienta argentina también, y me sienta del mundo y me sienta artista, mujer, libre y me sienta lo que se me dé la gana sentir en ese momento", aseveró la artista.

Y agregó: "El orgullo que siento de mis raíces. Me junto una vez a la semana a hacer un asado con mis amigos, tomamos mate, escuchamos Serú Girán, la nostalgia es algo que no tiene explicación a no ser que la hayas comprobado por vos mismo, no se puede poner en palabras".

"En Argentina aprendí lo que es el feminismo y lo que es ser una artista amada por su público", aseveró, sobre los cuestionamientos que tuvo. "No se queden con esas cosas que no tienen sentido y están completamente fuera de contexto. Hay que tener cuidado como se tergiversan las palabras de una persona, porque hacen mucho daño, de verdad que duele", afirmó.

Además, se molestó por las noticias que hubo por sus dichos. "Me utilizan para un clickbait. La gente quiere un click. Está loca por tener clicks y la gente descontextualiza, y de verdad me gustaría que se queden con el cariño que le he puesto a mis letras, al trabajo de años de demostrar cariño y compromiso con mi cultura, con mi público y con la gente que me ha visto crecer", explicó.