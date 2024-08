Nati Jota y Coscu revelaron detalles del romance que tuvieron en el pasado: "Pubertos y virgos"

Acto seguido, siguió relatando: “Yo le había dado un beso en Pueblo Límite, un muy buen beso. Todo fue perfecto porque la historia era de amor”. Luego comentó que todo empezó en la playa: “Yo la vi triste y la acompañé, caminamos y me contó algunas cosas familiares. Empezó a llover en la playa y nos quedamos hablando abajo de un techo. Ella estaba llorando. A mí me había gustado desde un principio”.

Después de ese momento, ambos se volvieron a encontrar el boliche de Villa Gesell: “Nos damos un superbeso y ella desaparece”, relató Coscu y contó que le mandó un mensaje diciéndole que la esperaba afuera del boliche. “Me fui al auto y me quedé con el celular en la mano. Era obvio que no iba a responder, pero yo seguía ilusionado. Yo la veo salir y estaba con un grupo de gente. Y dije: ‘Bueno, perdí'”.

Una vez que contó su parte, fue el turno de Nati Jota de dar su punto de vista. "Yo tengo otra teoría de la historia, no me acuerdo de la mitad de las cosas que cuenta. Yo siento que nos peleamos en mi recuerdo. Eso, quizás paso y él se enojó y me bardeó, tipo resentido”.

“Yo, tenía 19 años, lo que me pasaba era: ‘no me cambies los planes porque estoy esperándote, y me siento un bolu**, y después te veo salir con otra persona’”, agregó Coscu, y Nati acotó: “Yo era chica”. Finalmente, Nati habló de cómo era Coscu en la adolescencia: “Él siempre fue lindo”, y el streamer agregó: “Ella estaba mejor que yo. Éramos los dos pubertos y virgos”.

