Netflix: el documental que no es apto para personas sensibles por su fuerte historia
Entre los documentales más comentados hay uno que dura apenas 35 minutos, pero deja una huella emocional difícil de olvidar.
Dentro del catálogo de Netflix, las series y películas no son lo único que llama la atención. También hay documentales que logran conmover profundamente, esta producción que fue nominada a los Premios Oscar y que se convirtió en una de las más impactantes de los últimos años.
Con una duración de apenas 35 minutos, este documental se caracteriza por su enfoque crudo, emotivo y extremadamente sensible, por lo que no es apto para cualquier espectador. Este documental de Netflix se encuentra disponible en Argentina, España y Estados Unidos, y se posiciona como una de esas producciones que, aunque breve, logra generar una reflexión profunda sobre una realidad tan dura como vigente.
De qué trata Todas las habitaciones vacías
El documental sigue a Steve Hartman y al fotógrafo Lou Bopp en un recorrido por Estados Unidos con un objetivo muy particular: retratar las habitaciones de niños y adolescentes que fueron víctimas de tiroteos escolares.
Cada uno de estos espacios se mantiene intacto por sus familias, funcionando como un lugar de memoria. A través de fotografías respetuosas y testimonios, el documental construye un relato profundamente humano sobre el dolor, la pérdida y el recuerdo.
Uno de los casos que se muestran es el de Dominic, un adolescente de 14 años que fue asesinado en su escuela, reflejando una problemática que se repite año tras año en el país.
La historia no solo expone los hechos, sino también el impacto emocional que dejan en las familias, convirtiéndose en una experiencia difícil pero necesaria de ver, no apta para todo publico.
Reparto de Todas las habitaciones vacías
Al tratarse de un documental, no cuenta con un elenco tradicional, pero sí con figuras clave:
- Steve Hartman
- Lou Bopp
Además, está dirigido por Joshua Seftel, quien logró una fuerte repercusión internacional con esta obra.
Tráiler de Todas las habitaciones vacías
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