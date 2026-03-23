Netflix: el documental que no es apto para personas sensibles por su fuerte historia

La historia no solo expone los hechos, sino también el impacto emocional que dejan en las familias, convirtiéndose en una experiencia difícil pero necesaria de ver, no apta para todo publico.

Reparto de Todas las habitaciones vacías

Al tratarse de un documental, no cuenta con un elenco tradicional, pero sí con figuras clave:

Steve Hartman

Lou Bopp

Además, está dirigido por Joshua Seftel, quien logró una fuerte repercusión internacional con esta obra.

Tráiler de Todas las habitaciones vacías