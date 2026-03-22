Netflix series: tiene una historia llena de misterio y drama que es una de las más exitosas

En ese camino, la protagonista se enfrenta a revelaciones sobre su pasado, cuestiona todo lo que creía real y se adentra en un universo donde lo espiritual y lo tangible comienzan a mezclarse.

Reparto de The Gift

El elenco de The Gift cuenta con reconocidos actores turcos:

Beren Saat

Mehmet Günsür

Metin Akdülger

Trailer de The Gift