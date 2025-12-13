Netflix: el drama de misterio y supervivencia que se convirtió en un gran éxito en la plataforma

Gracias a esta combinación de supervivencia, romance y suspenso, la película logró posicionarse en el Top-10 de Netflix en numerosos países y también tuvo un gran desempeño en cines, recaudando más de 140 millones de dólares a nivel mundial.

Reparto de "La chica salvaje"

El elenco de la película está encabezado por figuras destacadas del cine y la televisión:

Daisy Edgar-Jones

Taylor John Smith

Harris Dickinson

David Strathairn

Michael Hyatt

Sterling Macer Jr.

La interpretación de Daisy Edgar-Jones fue uno de los puntos más elogiados, aportando profundidad y sensibilidad a un personaje complejo y enigmático.

Trailer de "La chica salvaje"