Netflix: la miniserie de poder y ambición que no para de sumar reproducciones

Además, plantea una pregunta central que atraviesa toda la serie: ¿una dinastía es una familia o un negocio? En el caso de los Murdoch, ambas cosas parecen estar completamente unidas.

La narrativa logra mantener la tensión en todo momento, mostrando un retrato crudo de cómo el poder puede influir en los vínculos más cercanos.

Reparto de Dinastía: Los Murdoch

Al tratarse de una docuserie, no cuenta con un reparto tradicional de actores, sino que se construye a partir de:

Material de archivo

Entrevistas exclusivas

Testimonios de especialistas

Documentación real

La presencia de figuras clave del entorno de la familia Murdoch y el uso de material inédito aportan autenticidad y refuerzan el impacto de la historia.

Tráiler de Dinastía: Los Murdoch