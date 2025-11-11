Netflix: la película australiana que sorprende a todos por su trama

El relato, con una duración justa y sin rellenos, fue aclamado por su guion inteligente, su atmósfera envolvente y las actuaciones de su elenco principal. En especial, Sarah Snook, reconocida por su papel en Succession, ofrece una de las interpretaciones más destacadas de su carrera.

Reparto de "Predestinación"

La película cuenta con un elenco de primer nivel que potencia su trama de ciencia ficción y suspenso:

Ethan Hawke como El Barman

Sarah Snook como La madre soltera

Noah Taylor como El señor Robertson

Freya Stafford como Alice

Cate Wolfe como Beth

Christopher Kirby como El señor Miles

Madeleine West como La señora Stapleton

Christopher Sommers como El señor Miller

Gracias a su guion sólido, su ritmo atrapante y su excelente dirección, Predestinación se posiciona como una de las películas imperdibles del catálogo de Netflix.

Tráiler de "Predestinación"