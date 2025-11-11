Netflix: la película australiana que sorprende a todos por su trama
Con una historia de ciencia ficción que deja sin aliento, esta película se mantiene firme en el Top 10 de las más vistas. Mirá.
Netflix continúa sumando suscriptores gracias a su amplio catálogo de series y películas internacionales, y en esta oportunidad una película australiana se convirtió en una de las más elegidas del 2025. Se trata de Predestinación, un thriller de ciencia ficción que conquista al público por su trama original, su ritmo intenso y sus giros sorprendentes.
Estrenada originalmente en 2014, esta producción volvió a captar la atención del público tras su llegada a la plataforma a mediados de febrero de 2025. Desde entonces, no deja de aparecer entre las 10 películas más populares de Netflix, tanto en Argentina como en otros países del mundo.
Con un elenco encabezado por Ethan Hawke y Sarah Snook, Predestinación combina viajes en el tiempo, drama y acción en una historia que desafía la lógica y deja pensando al espectador incluso después de los créditos finales.
De qué trata "Predestinación"
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, Predestinación centra su historia en un agente especial que pertenece a un escuadrón de élite capaz de viajar en el tiempo para evitar crímenes antes de que ocurran. Su última misión lo enfrenta a un ataque terrorista en Nueva York, pero lo que descubre cambiará su vida —y su destino— para siempre.
Basada en el cuento corto All You Zombies del escritor Robert A. Heinlein, la película explora paradojas temporales y plantea profundos interrogantes sobre la identidad, el destino y el libre albedrío.
El relato, con una duración justa y sin rellenos, fue aclamado por su guion inteligente, su atmósfera envolvente y las actuaciones de su elenco principal. En especial, Sarah Snook, reconocida por su papel en Succession, ofrece una de las interpretaciones más destacadas de su carrera.
Reparto de "Predestinación"
La película cuenta con un elenco de primer nivel que potencia su trama de ciencia ficción y suspenso:
-
Ethan Hawke como El Barman
Sarah Snook como La madre soltera
Noah Taylor como El señor Robertson
Freya Stafford como Alice
Cate Wolfe como Beth
Christopher Kirby como El señor Miles
Madeleine West como La señora Stapleton
Christopher Sommers como El señor Miller
Gracias a su guion sólido, su ritmo atrapante y su excelente dirección, Predestinación se posiciona como una de las películas imperdibles del catálogo de Netflix.
Tráiler de "Predestinación"
Te puede interesar
Dejá tu comentario