"En el Barro": la actriz de la temporada 2 que trabajó en "El Marginal" y ahora volvió con otro papel
Verónica Llinás protagoniza la temporada 2 de la serie carcelaria de mujeres junto a la China Suárez, pero los fans recordaron su paso por su predecesora.
El catálogo de Netflix se ha visto sacudido en las últimas horas con el desembarco de la segunda temporada de "En el Barro". Como era de esperarse, el lanzamiento ha generado una oleada de repercusiones, especialmente por la incorporación de figuras que prometen elevar la tensión en el penal de La Quebrada. Entre los nombres que más resuenan en las redes y la crítica se encuentra el de Verónica Llinás, quien asume el desafío de interpretar a un personaje central conocido como "La Gringa".
Con una trayectoria que supera las cuatro décadas en el cine, el teatro y la televisión, Llinás se posiciona como la nueva "villana" de la historia. Sus intervenciones en pantalla han sido calificadas como sumamente crudas, una característica que las vuelve imposibles de ignorar para la audiencia. Sin embargo, su presencia no solo cautiva a los nuevos espectadores, sino que despierta la memoria de aquellos que siguieron de cerca el fenómeno de "El Marginal".
La elección de Llinás para este rol no es casualidad. Sebastián Ortega, quien se desempeña como director, productor y guionista en ambas producciones, ha vuelto a confiar en la versatilidad de la actriz para narrar la vida dentro del sistema penitenciario. Este movimiento la coloca en un lugar privilegiado y único: es la única intérprete que ha participado con dos personajes distintos tanto en la serie original como en este spin-off.
En su paso anterior por este universo narrativo, la actriz dio vida a Rita, la corrupta jefa del servicio de asistencia social. Aquella interpretación dejó una marca profunda, lo que hace que su regreso en una piel diferente resulte todavía más impactante para los fanáticos del género.
En una entrevista reciente, la propia actriz se encargó de analizar lo que implica sumergirse nuevamente en un escenario de encierro. Aunque reconoció la intensidad del nuevo set, estableció una distinción clara con respecto a su experiencia previa.
Sobre la atmósfera que rodea a su nuevo personaje, señaló: “Es muy hostil en todo sentido (el escenario desarrollado dentro de En el Barro), si bien es menos hostil que el de El Marginal, donde interpreté al personaje corrupto de Rita: la jefa del servicio de asistencia social”.
Esta percepción subraya el tono que Ortega busca imprimirle a la segunda entrega de "En el Barro". A pesar de compartir el ADN de violencia y marginalidad de su predecesora, la serie propone sus propias reglas de supervivencia. Con su talento indiscutido, Verónica Llinás parece ser la pieza clave para amalgamar ambos mundos y garantizar el éxito de este nuevo capítulo carcelario.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario