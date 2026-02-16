"En el Barro": la actriz de la temporada 2 que trabajó en "El Marginal" y ahora volvió con otro papel

En una entrevista reciente, la propia actriz se encargó de analizar lo que implica sumergirse nuevamente en un escenario de encierro. Aunque reconoció la intensidad del nuevo set, estableció una distinción clara con respecto a su experiencia previa.

veronica llinas en el barro

Sobre la atmósfera que rodea a su nuevo personaje, señaló: “Es muy hostil en todo sentido (el escenario desarrollado dentro de En el Barro), si bien es menos hostil que el de El Marginal, donde interpreté al personaje corrupto de Rita: la jefa del servicio de asistencia social”.

Esta percepción subraya el tono que Ortega busca imprimirle a la segunda entrega de "En el Barro". A pesar de compartir el ADN de violencia y marginalidad de su predecesora, la serie propone sus propias reglas de supervivencia. Con su talento indiscutido, Verónica Llinás parece ser la pieza clave para amalgamar ambos mundos y garantizar el éxito de este nuevo capítulo carcelario.