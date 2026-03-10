Netflix: la serie alemana que atrapa por su dramática historia policial
Se estrenó en el 2018 y su éxito le permitió mantenerse en la cima del streaming en la actualidad. Tiene 10 episodios cargados de drama y tensión. De qué trata.
Netflix tiene un amplio catálogo de series policiales, pero algunas producciones logran destacarse por encima del resto. Entre ellas aparece Perros de Berlín, una ficción alemana que, a pesar de tener solo 10 episodios, logró captar la atención de los espectadores de inmediato.
Con una trama cargada de tensión, crimen y conflictos dentro de la policía de Berlín, la serie combina investigación, acción y drama, ideal para verla de un tirón durante el fin de semana. Estrenada en 2018, la producción se convirtió en una sensación dentro del catálogo de Netflix, especialmente entre los fanáticos de las series policiales que buscan relatos cortos pero impactantes.
Esta serie, dirigida por Christian Alvart, también destaca por su elenco de primer nivel, encabezado por Felix Kramer y Fahri Yardm. Esto le permitió ganarse un lugar importante dentro del mundo cinematográfico y seguir vigente en la actualidad.
De qué trata Perros de Berlín
La historia sigue a dos policías de Berlín que deben resolver el asesinato de un futbolista muy famoso, cuya muerte provoca un enorme impacto social y mediático. A medida que avanza la investigación, el caso comienza a revelar vínculos con el crimen organizado, el extremismo y distintos grupos de poder dentro de la ciudad.
Lo que parecía un simple homicidio se transforma en una trama mucho más compleja, donde los propios investigadores quedan atrapados en un entramado de corrupción, intereses políticos y conflictos culturales. Mientras intentan descubrir la verdad, también deben enfrentar sus propios límites y decisiones personales.
Reparto de Perros de Berlín
- Felix Kramer
- Fahri Yardm
- Anna Maria Mühe
- Katharina Schüttler
- Alina Stiegler
- Urs Rechn
- Sinan Farhangmehr
- Kais Setti
- Mohamed Issa
- Hauke Diekamp
Tráiler de Perros de Berlín
