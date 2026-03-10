Netflix: la serie alemana que atrapa por su dramática historia policial

Con una trama cargada de tensión, crimen y conflictos dentro de la policía de Berlín, la serie combina investigación, acción y drama, ideal para verla de un tirón durante el fin de semana. Estrenada en 2018, la producción se convirtió en una sensación dentro del catálogo de Netflix, especialmente entre los fanáticos de las series policiales que buscan relatos cortos pero impactantes.