Netflix: la serie con humor negro y drama que fue un gran éxito en la plataforma
Hay una serie en particular que combinó drama, humor negro y una historia inspirada en hechos reales que conquistó a millones de usuarios en todo el mundo.
Dentro del catálogo de Netflix, hay series y películas que lograron convertirse en verdaderos clásicos. Ese es el caso de una producción que se posiciona como una de las más exitosas en la historia de la plataforma.
Estrenada en 2013, la serie supo destacarse por su mezcla de drama, comedia y crítica social, logrando captar la atención del público durante sus 7 temporadas.
Además, uno de los aspectos que más llamó la atención de los suscriptores es que la historia está inspirada en hechos reales, lo que le aporta una capa extra de profundidad y realismo.
De qué trata "Orange is the New Black"
La serie sigue a Piper Chapman, una mujer que debe cumplir una condena en una cárcel de mujeres por un delito cometido años atrás.
A lo largo de la historia, la protagonista se enfrenta a un entorno completamente nuevo, donde deberá adaptarse a la convivencia con otras internas, formar vínculos y enfrentar conflictos constantes. La trama no solo se centra en su historia personal, sino que también explora la vida de otras reclusas, abordando temas como el abuso de poder, la desigualdad, la corrupción y la identidad.
Si bien incorpora momentos de humor, la serie mantiene un tono crítico y reflexivo que la convierte en una de las propuestas más completas de Netflix. Cabe destacar que está basada en el libro autobiográfico Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison, lo que refuerza su conexión con hechos reales, aunque también incluye elementos de ficción.
“Orange is the New Black” se mantiene como una de las series más recomendadas de Netflix, ideal para quienes buscan una historia intensa, con personajes complejos y una narrativa que combina entretenimiento con una fuerte crítica social.
Reparto de "Orange is the New Black"
El elenco de esta serie de Netflix incluye figuras destacadas:
- Taylor Schilling
- Kate Mulgrew
- Laura Prepon
- Natasha Lyonne
- Uzo Aduba
- Danielle Brooks
- Samira Wiley
Trailer de "Orange is the New Black"
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