Netflix: la serie con humor negro y drama que fue un gran éxito en la plataforma

Si bien incorpora momentos de humor, la serie mantiene un tono crítico y reflexivo que la convierte en una de las propuestas más completas de Netflix. Cabe destacar que está basada en el libro autobiográfico Orange Is the New Black: My Year in a Women’s Prison, lo que refuerza su conexión con hechos reales, aunque también incluye elementos de ficción.

“Orange is the New Black” se mantiene como una de las series más recomendadas de Netflix, ideal para quienes buscan una historia intensa, con personajes complejos y una narrativa que combina entretenimiento con una fuerte crítica social.

Reparto de "Orange is the New Black"

El elenco de esta serie de Netflix incluye figuras destacadas:

Taylor Schilling

Kate Mulgrew

Laura Prepon

Natasha Lyonne

Uzo Aduba

Danielle Brooks

Samira Wiley

Trailer de "Orange is the New Black"