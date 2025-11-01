Netflix: la serie que tiene una trama atrapante y asombrosa
Una historia intensa, pasional y llena de secretos. La nueva serie colombiana acaba de aterrizar en Netflix y ya se volvió una de las más comentadas por su trama arriesgada y su elenco de lujo.
Netflix sigue sorprendiendo con sus estrenos de fin de año, y esta vez lo hace con una producción que combina misterio, deseo y drama psicológico. Recién llegada al catálogo, esta serie colombiana está causando furor entre los usuarios por su historia provocadora y su elenco repleto de figuras reconocidas en toda Latinoamérica.
Con solo unos días desde su estreno, ya se metió entre las más vistas de la plataforma. Lo que más llama la atención es su capacidad de mantener al espectador al borde del desconcierto, jugando con los límites de la pasión, la manipulación y la locura. Netflix vuelve a apostar fuerte por el suspenso emocional, en una historia donde nada es lo que parece.
Esta producción de 20 capítulos se presenta como una de las más intensas del año, tanto por sus actuaciones como por la manera en que aborda los vínculos humanos. Con dirección cuidada, fotografía sofisticada y un tono erótico que no pasa desapercibida.
De qué trata "La huésped"
La trama sigue a Silvia, interpretada por Laura Londoño, una mujer que atraviesa una etapa complicada: su hija lucha contra una adicción a las anfetaminas y su matrimonio se derrumba tras una infidelidad. En medio de ese caos, aparece Sonia (Carmen Villalobos), una mujer carismática y enigmática con la que entabla una relación que comienza como amistad, pero pronto se convierte en algo mucho más profundo y peligroso.
Lo que parece una conexión emocional se transforma en una historia de obsesión, deseo y manipulación. Silvia empieza a perder el control de su vida a medida que Sonia se vuelve indispensable… y también una amenaza. Con escenas cargadas de tensión psicológica y erotismo, “La huésped” se mete de lleno en los rincones más oscuros de las emociones humanas.
Estrenada el 24 de septiembre de 2025, esta serie marca un antes y un después dentro del drama latinoamericano en la plataforma. Cada episodio deja al espectador con la sensación de que algo más se esconde detrás de cada palabra, cada mirada y cada silencio.
Reparto de "La huésped"
-
Carmen Villalobos como Sonia
Laura Londoño como Silvia
Jason Day como Lorenzo
Margarita Muñoz
-
Andrés Suárez
-
Kami Zea
-
Alejandro Del Castillo
-
Miguel González
Tráiler de "La huésped"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario