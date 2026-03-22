Netflix películas: la comedia romántica que está muy subida de tono

A partir de ahí, el vínculo crece en secreto mientras los conflictos entre los Montesco y los Capuleto se intensifican, llevando la historia hacia un desenlace trágico y profundamente emocional. A casi tres décadas de su estreno, Romeo y Julieta sigue siendo una de las películas más influyentes del género romántico. Su regreso a Netflix permite redescubrir una historia clásica con una mirada moderna, ideal para quienes buscan emociones intensas y un romance inolvidable.

Reparto de Romeo y Julieta

El elenco de esta película de Netflix cuenta con figuras destacadas:

Leonardo DiCaprio (Romeo)

(Romeo) Claire Danes (Julieta)

(Julieta) John Leguizamo (Tybalt)

(Tybalt) Harold Perrineau (Mercuccio)

(Mercuccio) Paul Rudd (Dave Paris)

Trailer de Romeo y Julieta