Netflix películas: tiene una trama sentimental que emociona hasta las lágrimas

Mientras el dinero comienza a resolver sus problemas económicos, también se ve envuelto en una red cada vez más peligrosa, al mismo tiempo que intenta recomponer los vínculos familiares que dejó de lado durante años.

Paralelamente, un agente de la DEA, interpretado por Bradley Cooper, comienza a seguirle el rastro, lo que suma tensión a una historia que se mueve entre la culpa, la redención y las decisiones tardías.

La película logra un equilibrio entre el suspenso y la emoción, construyendo un relato que impacta por su humanidad y su profundidad.

Reparto de "La mula"

El elenco de esta película de Netflix incluye grandes figuras de Hollywood:

Clint Eastwood (Earl Stone)

(Earl Stone) Bradley Cooper (Agente Colin Bates)

(Agente Colin Bates) Laurence Fishburne

Michael Peña

Dianne Wiest

Andy García

Las actuaciones son uno de los puntos más fuertes de la película, especialmente la de Eastwood, que ofrece un papel cargado de matices y emociones.

Tráiler de "La mula"

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