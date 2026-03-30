Netflix películas: tiene una trama sentimental que emociona hasta las lágrimas
Hay una película protagonizada por una leyenda del cine que combina drama, emoción y una historia basada en hechos reales que deja una huella profunda.
Dentro del catálogo de Netflix, las series y películas dramáticas siguen siendo de las más valoradas por los usuarios. En este caso, una producción logra destacarse por su intensidad emocional y su historia profunda: se trata de una pelicula protagonizada y dirigida por Clint Eastwood.
Esta película, inspirada en hechos reales, se convirtió en una de las más recomendadas por la crítica y por los suscriptores, gracias a una trama que combina drama, intriga y un fuerte componente sentimental.
Basada en un artículo periodístico sobre un caso real, la historia toma como referencia la vida de un veterano que terminó involucrado en el narcotráfico en una etapa avanzada de su vida, lo que le da un tono aún más impactante.
De qué trata "La mula"
La trama sigue a Earl Stone, un hombre mayor que, tras haber dedicado su vida al trabajo y descuidado a su familia, enfrenta una situación económica crítica.
En ese contexto, acepta un trabajo aparentemente simple: conducir un vehículo sin hacer preguntas. Sin embargo, pronto descubre que se convirtió en transportista de drogas para un cártel mexicano.
Mientras el dinero comienza a resolver sus problemas económicos, también se ve envuelto en una red cada vez más peligrosa, al mismo tiempo que intenta recomponer los vínculos familiares que dejó de lado durante años.
Paralelamente, un agente de la DEA, interpretado por Bradley Cooper, comienza a seguirle el rastro, lo que suma tensión a una historia que se mueve entre la culpa, la redención y las decisiones tardías.
La película logra un equilibrio entre el suspenso y la emoción, construyendo un relato que impacta por su humanidad y su profundidad.
Reparto de "La mula"
El elenco de esta película de Netflix incluye grandes figuras de Hollywood:
- Clint Eastwood (Earl Stone)
- Bradley Cooper (Agente Colin Bates)
- Laurence Fishburne
- Michael Peña
- Dianne Wiest
- Andy García
Las actuaciones son uno de los puntos más fuertes de la película, especialmente la de Eastwood, que ofrece un papel cargado de matices y emociones.
Tráiler de "La mula"
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