Netflix series: la ficción que tiene una trama interesante y atrapante

Estrenada en 2020, la producción continúa entre las más vistas del género de suspenso, demostrando que la originalidad europea sigue conquistando al público de todo el mundo.

Reparto de "El camino de la noche"

El elenco principal está conformado por figuras reconocidas dentro del cine y la televisión europea:

Pauline Étienne

Laurent Capelluto

Mehmet Kurtulu

Babetida Sadjo

Jan Bijvoet

Ksawery Szlenkier

Vincent Londez

Alba Gaïa Kraghede Bellugi

Nabil Mallat

Regina Bikkinina

Cada uno de ellos aporta matices únicos a sus personajes, haciendo que la historia se sienta intensa, real y profundamente humana.

Trailer de "El camino de la noche"