Netflix series: la producción polaca que narra una historia de suspenso increíble

A medida que avanza la trama, el protagonista se ve envuelto en una red de misterios, conflictos familiares y tensiones sociales, donde cada revelación lo acerca más a la verdad sobre su propio pasado.

La serie mezcla suspenso psicológico, drama y elementos policiales, generando una atmósfera oscura que mantiene al espectador atrapado hasta el final.

Reparto de "La colina de los perros"

El elenco principal de esta serie polaca está compuesto por:

Jasmina Polak

Mateusz Kociukiewicz

Robert Wickiewicz

Jan Dravnel

Andrzej Konopka

Mirosawa Lombardo

Las interpretaciones del elenco ayudan a construir una historia cargada de tensión y secretos que se revelan poco a poco.

Trailer de "La colina de los perros"