Netflix: la serie italiana llena de suspenso que se lleva todas las miradas

De qué trata "El clandestino"

La serie gira en torno a Bruno, un ex investigador jefe que se ve obligado a trabajar como detective privado para aquellos que no pueden o no quieren acudir a la policía. Cada caso lo lleva a sumergirse en un mundo oscuro y peligroso, donde deberá enfrentar a criminales, políticos corruptos y otros personajes siniestros.

Bruno es un protagonista carismático y atormentado, con un pasado que lo persigue. A lo largo de la serie, lo vemos lidiar con sus propios demonios mientras intenta resolver crímenes y ayudar a los demás. Los personajes secundarios también están bien desarrollados y aportan profundidad a la historia.

Reparto de "El clandestino"

Edoardo Leo (Luca Travaglia)

Hassani Shapi (Palitha)

Alice Arcuri (Carolina Vernoni)

Fausto María Sciarappa (Claudio Maganza)

Lavinia Longhi (Khadija)

Mattia Mele (Sergio Bonetti)

Michele Savoia (De Giglio)

Isabella Mottinelli (Bianca)

Tía Architto (Gedara)

Stefano Guerrieri (Federico)

Tráiler de "El clandestino"

Embed - IL CLANDESTINO (2024) | Trailer ufficiale della serie Rai con Edoardo Leo