Netflix: la sorprendente serie turca de 8 episodios que arrasa en la plataforma

“La exitosa abogada Leyla Taylan se lanza de nuevo al mundo de las citas años después para escapar del dolor de su primer amor, que terminó en traición. Con la ayuda de sus amigos y del apuesto chef eyyaz, supera el dolor de la separación y se convierte en el representante de la famosa tercera esposa Tuba Tepeliolu en un caso considerado ‘el caso de divorcio del año’, narra la sinopsis oficial de Netflix.

