Murió Anne Schedeen, la inolvidable Kate Tanner de la serie Alf

Ese año se estrenó Alf, la serie que narraba la convivencia entre una familia estadounidense y un extraterrestre proveniente del planeta Melmac. Schedeen interpretó a Kate Tanner, la madre del hogar que debía enfrentar las situaciones más insólitas provocadas por el visitante alienígena. Su actuación ayudó a consolidar el éxito de un programa que rápidamente conquistó audiencias en numerosos países.

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Con el paso del tiempo, la actriz recordó que el detrás de escena era mucho más complejo de lo que parecía en pantalla. En declaraciones reproducidas años después, llegó a definir el proceso de grabación como una "pesadilla técnica", haciendo referencia a las largas jornadas de trabajo y a las complicaciones derivadas del manejo del personaje animatrónico de Alf.

A pesar de esas dificultades, el resultado final se convirtió en un clásico de la televisión. Gracias a su trabajo como Kate Tanner, Anne Schedeen quedó asociada para siempre a una de las comedias más exitosas y recordadas de las últimas décadas. Su fallecimiento marca el adiós a una intérprete que dejó una huella imborrable en la cultura popular y en la memoria de millones de espectadores alrededor del mundo.