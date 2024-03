Nicolás Cabré blanqueó su romance con Rocío Pardo

Embed - Rocio Pardo on Instagram: "Una taza de café, un libro, un momento, una vida. Tu café, tu libro, tu momento, tu vida. Nunca creí en los propósitos antes de empezar un año nuevo, en realidad, no conozco a nadie que los haya cumplido hasta el final. Pero si creo en los propósitos del día a día, y eso me propongo. Porque sí, muchas veces dejé de creer, dejé de buscar, y dejé de esperar. Y justo en ese momento, todo lo que soñaba, estaba. Ahí. Frente a mis ojos. Creo en ese café, en ese libro, en ese momento, en esa vida. Rodeada de familia, amigos, amor. Y qué bien se siente. Qué afortunada que soy."

