Nicole Neumann y su inesperada reacción ante un video de Pampita y Martín Pepa en vacaciones
La modelo dejó de lado sus antiguas diferencias con su colega y sorprendió con un gesto en redes sociales.
Durante su reciente viaje por Tahití, Pampita vivió una de las experiencias más impactantes de su vida al nadar con ballenas jorobadas a mar abierto junto a su novio Martín Pepa. Al pie del posteo en el que compartió fotos de ese increíble momento, escribió un pequeño poema y agradeció a su pareja, que fue quien coordinó esta extraordinaria experiencia, dejando en evidencia la profunda conexión entre ambos y la emoción que le generó el contacto con estos majestuosos animales.
En sus publicaciones, la top captó la belleza de estos enormes ejemplares marinos y su reacción al verlos, mostrando imágenes que reflejan tanto la admiración como el respeto que siente por la naturaleza. La publicación generó una gran cantidad de mensajes, pero sin duda, lo que nadie esperaba es que Nicole Neumann también sumara su reacción con su comentario: “Wow, espectacular”, dejando a todos sorprendidos por este inesperado gesto de cordialidad.
No es ningún secreto que ambas protagonizaron una histórica pelea que las mantuvo alejadas durante mucho tiempo. Por ese motivo, el comentario de Neumann no pasó desapercibido, y muchos usuarios en redes resaltaron la importancia de este pequeño pero significativo acercamiento entre las modelos.
También se entiende que la rubi es una fiel e histórica defensora de los derechos animales. Por ende, viéndolo desde esa perspectiva, no sorprende que haya dejado a un lado sus diferencias personales con Ardohain para marcar un tímido acercamiento, demostrando que en algunos momentos la admiración por la naturaleza y la belleza de la experiencia compartida pueden superar rencores del pasado.
Pampita recordó a su hija Blanca Vicuña a 13 años de su muerte: "Eterna"
La modelo recordó un nuevo aniversario de la partida de su hija mayor con una tierna foto y recibió el cariño de sus seguidores. Los detalles de su posteo.
A 13 años de su fallecimiento, Pampita compartió en sus redes sociales un emotivo recuerdo de su hija Blanca Vicuña. La modelo publicó en su cuenta de Instagram una tierna foto en la que se la ve sonriendo, sosteniendo a la pequeña Blanca en sus brazos, acompañada de un simple pero significativo corazón blanco. La imagen, que no necesitó de palabras, se llenó rápidamente de comentarios de afecto y apoyo.
El posteo conmovió a sus seguidores y a diversas figuras del espectáculo. Sofía Zámolo comentó: "Por favor esta foto...¡Te abrazo inmensamente Pampita!". También se sumaron con mensajes de aliento Paula Chaves, Marcela Coronel, Pilar Telechea y Eugenia Ruiz, entre muchos otros que apoyan a la modelo desde el primer momento y la acompañan en este profundo dolor que le tocó atravesar.
La memoria de Blanca, hija de Pampita y Benjamín Vicuña, sigue viva en la pareja y en sus familias. En cada aniversario de su nacimiento o fallecimiento, ambos suelen compartir mensajes y fotos inéditas en redes sociales para recordar a su primogénita. "Gracias por haberme elegido como mamá. Te extraño cada día", escribió Pampita en un posteo anterior. Por su parte, Benjamín también la recuerda constantemente, como lo hizo en su cuenta de Instagram: "Blanca, tu luz ilumina a todos. No hay un día que no piense en ti".
Blanca falleció el 8 de septiembre de 2012 a causa de una neumonía hemorrágica, tras contraer una bacteria durante unas vacaciones familiares en México. Su muerte conmovió a Argentina y Chile. La tragedia fue confirmada por un comunicado de la Clínica Las Condes de Santiago, donde la niña estuvo internada. En aquel entonces sus padres no dieron declaraciones, pero a medida que fueron pasando los años hablaron con respecto al dolor que sintieron y que a día de hoy los une.
