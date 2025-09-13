Nicole Neumann y su inesperada reacción ante un video de Pampita y Martín Pepa en vacaciones

Pampita recordó a su hija Blanca Vicuña a 13 años de su muerte: "Eterna"

La modelo recordó un nuevo aniversario de la partida de su hija mayor con una tierna foto y recibió el cariño de sus seguidores. Los detalles de su posteo.

image

A 13 años de su fallecimiento, Pampita compartió en sus redes sociales un emotivo recuerdo de su hija Blanca Vicuña. La modelo publicó en su cuenta de Instagram una tierna foto en la que se la ve sonriendo, sosteniendo a la pequeña Blanca en sus brazos, acompañada de un simple pero significativo corazón blanco. La imagen, que no necesitó de palabras, se llenó rápidamente de comentarios de afecto y apoyo.

image

El posteo conmovió a sus seguidores y a diversas figuras del espectáculo. Sofía Zámolo comentó: "Por favor esta foto...¡Te abrazo inmensamente Pampita!". También se sumaron con mensajes de aliento Paula Chaves, Marcela Coronel, Pilar Telechea y Eugenia Ruiz, entre muchos otros que apoyan a la modelo desde el primer momento y la acompañan en este profundo dolor que le tocó atravesar.

image

La memoria de Blanca, hija de Pampita y Benjamín Vicuña, sigue viva en la pareja y en sus familias. En cada aniversario de su nacimiento o fallecimiento, ambos suelen compartir mensajes y fotos inéditas en redes sociales para recordar a su primogénita. "Gracias por haberme elegido como mamá. Te extraño cada día", escribió Pampita en un posteo anterior. Por su parte, Benjamín también la recuerda constantemente, como lo hizo en su cuenta de Instagram: "Blanca, tu luz ilumina a todos. No hay un día que no piense en ti".

image

Blanca falleció el 8 de septiembre de 2012 a causa de una neumonía hemorrágica, tras contraer una bacteria durante unas vacaciones familiares en México. Su muerte conmovió a Argentina y Chile. La tragedia fue confirmada por un comunicado de la Clínica Las Condes de Santiago, donde la niña estuvo internada. En aquel entonces sus padres no dieron declaraciones, pero a medida que fueron pasando los años hablaron con respecto al dolor que sintieron y que a día de hoy los une.