Nicole Neumann habló del contrato prenupcial que firmaría con Manu Urcera

Qué dijo Nicole Neumann sobre el contrato prenupcial que firmaría con Manu Urcera

Además, la jurado de Los 8 Escalones señaló que "no hubo" ningún tipo de planteo por parte de quien será su marido en pocos meses. No obstante, se mostró abierta a la posibilidad de formalizar los bienes de cada uno: "No me molestaría (firmar un contrato prematrimonial), pero no sé qué dicen porque no me pasó".

Por otro lado, la top model contó que su mega fiesta tendrá más de 200 invitados, los cuales podrán verla lucir sus "tres vestidos" diseñados por Laurencio Adot en esa noche de ensueño. Además, adelantó que tendrá 11 damas de honor y que sus tres hijas, Indiana, Allegra y Siena, realizarán el cortejo de llevar los anillos hasta el altar.