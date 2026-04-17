No duró: Nancy Duré confirmó su separación a pocos días de haberse comprometido

Finalmente, también reconoció que su ritmo de vida y sus compromisos laborales influyeron en el vínculo: “Todo influyó, sí. Es eso nada más, cuando hay cosas con las que no podés coincidir, qué sé yo, tenemos vidas muy diferentes. El amor no se termina de un día para el otro”.

Así, Duré cerró una etapa breve pero intensa, con la tranquilidad de haber sido honesta con sus sentimientos y de haber tomado una decisión que, según sus propias palabras, le permitió priorizar su bienestar personal.