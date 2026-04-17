No duró: Nancy Duré confirmó su separación a pocos días de haberse comprometido
La panelista contó detalles del quiebre con su pareja, explicó que “devolvió el anillo” y habló con sinceridad sobre sus sentimientos.
Nancy Duré sorprendió al revelar que puso fin a su relación con su pareja, Carlos, a pocos días de haberse comprometido. La panelista decidió contar su experiencia públicamente y explicó los motivos que la llevaron a tomar una decisión difícil, pero que considera necesaria. En una entrevista televisiva, relató que la relación avanzó con mucha rapidez, lo que terminó siendo un factor determinante en el desenlace.
“Simplemente pusimos un stop. Devolví el anillo, digamos. Está todo bien, todo bárbaro, lo que pasa es que había cuestiones en las que no terminamos nunca de ponernos de acuerdo. Todo se dio demasiado rápido, fue como una vorágine, pasaron cosas muy lindas, pero hubo, la semana pasada un episodio, nada grave, no se imagina nada raro, simplemente me enojé", explicó.
Lejos de escándalos o conflictos mayores, Duré aclaró que la ruptura no estuvo vinculada a terceros ni a situaciones de celos. Según detalló, se trató de diferencias profundas en la forma de encarar la vida y la convivencia. “Justo coincidió con un viaje de él, puse un stop, y ahí me di cuenta que por ahí estábamos tratando de hacer encajar algo que no encajaba”, reflexionó.
En ese sentido, profundizó sobre las incompatibilidades que detectó en la relación: “No. La verdad que pasamos cosas muy lindas y prefiero quedarme con eso. No pasó nada grave, simplemente son cuestiones estructurales. Me di cuenta que por ahí él necesita tener al lado a otro tipo de mujer”.
A pesar de la decisión, la periodista no ocultó su costado emocional. “Me hizo bien. Estoy triste, por supuesto, como corresponde cuando uno termina una relación, por más que haya sido muy breve, yo me enamoré, pero me siento en paz porque sé tan bien que di todo lo que podía dar”, expresó con sinceridad.
Finalmente, también reconoció que su ritmo de vida y sus compromisos laborales influyeron en el vínculo: “Todo influyó, sí. Es eso nada más, cuando hay cosas con las que no podés coincidir, qué sé yo, tenemos vidas muy diferentes. El amor no se termina de un día para el otro”.
Así, Duré cerró una etapa breve pero intensa, con la tranquilidad de haber sido honesta con sus sentimientos y de haber tomado una decisión que, según sus propias palabras, le permitió priorizar su bienestar personal.
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