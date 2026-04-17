Preocupación por la salud de Mario Alarcón: debió ser internado de urgencia

A partir de ese momento, quedó bajo observación mientras los profesionales avanzan con distintos estudios para determinar con mayor precisión el origen del cuadro. Si bien hasta ahora no hubo un parte médico oficial que detalle su diagnóstico, las primeras versiones indican que la internación estaría vinculada a una complicación cardíaca, motivo por el cual se optó por un seguimiento cercano y un control más riguroso.