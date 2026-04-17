Preocupación por la salud de Mario Alarcón: debió ser internado de urgencia
El reconocido actor fue hospitalizado de urgencia por un cuadro de salud que encendió las alertas de su entorno. Quedó bajo observación.
El actor Mario Alarcón fue internado en las últimas horas y encendió las alarmas en el ambiente artístico, donde es una figura de enorme trayectoria y reconocimiento. De acuerdo a la información que comenzó a circular este viernes, el artista de 80 años debió ser trasladado a un centro de salud tras presentar una serie de malestares que requirieron atención médica inmediata.
A partir de ese momento, quedó bajo observación mientras los profesionales avanzan con distintos estudios para determinar con mayor precisión el origen del cuadro. Si bien hasta ahora no hubo un parte médico oficial que detalle su diagnóstico, las primeras versiones indican que la internación estaría vinculada a una complicación cardíaca, motivo por el cual se optó por un seguimiento cercano y un control más riguroso.
En ese sentido, también trascendió que Alarcón ya venía atravesando algunos días con síntomas previos, lo que habría sido clave para que su entorno decidiera actuar rápidamente y evitar una situación de mayor gravedad. La intervención médica, en ese marco, fue tomada como una medida preventiva ante la aparición de señales de alerta.
Por estas horas, el actor permanece acompañado por sus familiares más cercanos, en un contexto de cautela y expectativa. Según las informaciones que se conocieron, su estado general sería estable, aunque con monitoreo constante debido a su edad y a la naturaleza del cuadro.
La noticia generó un fuerte impacto en colegas, productores y seguidores, que rápidamente expresaron su preocupación y se mantienen atentos a cualquier novedad sobre su evolución. Mientras tanto, se espera que en las próximas horas pueda difundirse un parte médico oficial que aporte mayor claridad sobre su situación.
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