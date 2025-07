Norberto Marcos habló de Fátima Flórez y de su vínculo con Javier Milei: "Se usaron mutuamente"

Además, sugirió que la comediante encajaba en el perfil que ciertos sectores políticos buscan exponer: una mujer sin pasado mediático turbulento, sin relaciones anteriores expuestas. En ese sentido, sostuvo que su ex pareja era vista como una “mujer blanca” por haber “tenido un solo hombre en su vida”.

En relación con los rumores que circularon sobre una supuesta visita de Fátima a la quinta presidencial de Olivos, Marcos desestimó esa versión y se alineó con lo que la humorista había declarado públicamente: “Lo que dice ella, es todo falso, que no era verdad que fue a la quinta -presidencial- y yo no tengo por qué dudar. Le creo porque considero que es lo que está pasando y me entero por otros lados también”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1948079640892858461&partner=&hide_thread=false NOBERTO MARCOS RECARGADO: "CREO QUE FÁTIMA Y JAVIER MILEI SE USARON MUTUAMENTE"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/OC9UUKzV2e — América TV (@AmericaTV) July 23, 2025

A pesar del escándalo mediático y el interés público por su opinión, Marcos se mostró sereno respecto a su presente personal. Destacó que ha dado vuelta la página y que, si bien mantiene un perfil reservado, está abierto a conocer gente: “Hice mi vida en otra dirección. Todo muy lindo, fueron 23 años de éxito y ahora estamos en busca de otros triunfos. No chongueo, soy una persona bastante controlada en ese sentido, pero sí estoy conociendo gente”.

En cuanto a las versiones que indicaban que Fátima y Milei habrían tenido un reencuentro en Las Vegas, el productor fue claro al considerar que todo responde a una estrategia de comunicación con fines políticos: “Es todo un juego de prensa que favorece políticamente a Milei. Me parece bárbaro porque estamos todos en el mismo juego. Se han usado mutuamente. En la campaña, le sirvió la presencia de una artista internacional con una carrera intachable”.

Para cerrar, y sin pelos en la lengua, resaltó: “Todo el mundo sabía que ella había tenido un solo hombre en su vida y fue una persona blanca para un político que en este momento le viene bien a cualquiera”.