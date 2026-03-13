Nueva amenaza a los Premios Oscar 2026: cómo hará la Academia para mejorar la seguridad
Los Ángeles está bajo alerta por un comunicado del FBI en el que indican que la Costa Oeste es el nuevo objetivo de Irán. Conocé todos los detalles.
Este domingo 15 de marzo se celebra una nueva edición de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles que no solo está marcada por el furor de las películas y actores nominados, sino también por la tensión geopolítica que rodea a Estados Unidos por su enfrentamiento con Irán. De hecho, hace unos días, Variety confirmó que la Academia debe reforzar su seguridad por una amenaza iraní que indicaría que podrían atacar la Costa Oeste el domingo durante la ceremonia.
Esta noticia, que llegó en base a un aviso del FBI elevó las tensiones en Hollywood quienes confirmaron que tomarán todos los recaudos necesarios. Sin embargo, esto no es todo, sino que se acaba de conocer información sobre un nuevo ataque. Hace unas horas, Estados Unidos confirmó que el nuevo líder supremo de Irán está herido y desfigurado, lo que habría dado indicios de un nuevo intento de represalias sobre esto para los Premios Oscar.
Tal es así que, en las horas que quedan para la ceremonia, la tensión sigue en aumento. Si bien la gala no fue suspendida ni reubicada, la gran pregunta es cómo hará la Academia para garantizar la seguridad de, prácticamente, todo Hollywood quienes se encontrarán expuestos y aglomerados en un solo lugar.
Qué dicen las autoridades y cómo sería el ataque iraní
Si bien la alerta en Los Ángeles es máxima, el documento emitido por el FBI habla de un "ataque sorpresa" sin identificar un blanco específico ni tampoco una fecha concreta, pero la preocupación no deja de ser latente. No obstante, las autoridades dejaron en claro que no existe una amenaza puntual y confirmada contra los Oscar.
Es más, hay que destacar que Reuters reveló que el Gobernador de California, Gavin Newsom confesó que no están al tanto de amenazas inminentes. Asimismo, la alcaldesa de LA, Karen Bass reveló que no existe una amenaza específica o creíble contra la ciudad. De todas maneras, esto no le resta importancia.
Las medidas de seguridad de la Academia
De hecho, la prueba de esto es que el nivel de vigilancia en el Dolby Theatre aumentó. Según Reuters existe una coordinación entre agencias locales, estatales y federales para preveer no solo la seguridad de las estrellas invitadas y nominadas, sino también del público que se presentará. Al mismo tiempo, la Academia trabaja con fuerzas como el FBI y la policía de Los Ángeles para reforzar los controles de la gala y a sus alrededores.
Lo cierto es que, cuando se realiza un evento a gran escala, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, las autoridades sugieren siempre más monitoreo, mayor despliegue preventivo y protocolos más estrictos en accesos y perímetros. En especial cuando se trata de un evento donde estarán las figuras más conocidas del cine a nivel mundial.
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