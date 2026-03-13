Nueva amenaza a los Premios Oscar 2026: cómo hará la Academia para mejorar la seguridad

Las medidas de seguridad de la Academia

De hecho, la prueba de esto es que el nivel de vigilancia en el Dolby Theatre aumentó. Según Reuters existe una coordinación entre agencias locales, estatales y federales para preveer no solo la seguridad de las estrellas invitadas y nominadas, sino también del público que se presentará. Al mismo tiempo, la Academia trabaja con fuerzas como el FBI y la policía de Los Ángeles para reforzar los controles de la gala y a sus alrededores.

Lo cierto es que, cuando se realiza un evento a gran escala, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, las autoridades sugieren siempre más monitoreo, mayor despliegue preventivo y protocolos más estrictos en accesos y perímetros. En especial cuando se trata de un evento donde estarán las figuras más conocidas del cine a nivel mundial.