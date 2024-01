Critics Choice Awards 2024: uno por uno, todos los ganadores

Los mismos incluyen a la terna de mejor comedia y mejor canción por "I`m Just Ken". Hay que destacar que estos premios celebran lo mejor del 2023 en cine y televisión según los críticos especializados de Hollywood y se convierten, al igual que cada año, en los segundos galardones entregados luego de los Golden Globes. Estos dos premios son los que marcan la previa a los Oscar 2024, los cuales se celebrarán el próximo 10 de marzo.

Embed - Oppenheimer on Instagram: "Congratulations to the #Oppenheimer team for winning 8 @criticschoice awards, including Best Picture."