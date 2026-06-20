Ozuna y Yampi vuelven a encontrarse en "Ropa Cara", un lanzamiento que celebra su historia en el género urbano
El artista puertorriqueño y el reconocido productor retoman una fórmula que marcó grandes éxitos de la música latina.
Ozuna y Yampi vuelven a unir sus caminos en “Ropa Cara”, un nuevo lanzamiento que recupera una de las sociedades creativas más destacadas del movimiento urbano latino. El ícono global de la música latina y el productor puertorriqueño se reencuentran en una canción que reafirma una conexión artística construida a lo largo de los años.
La dupla detrás de algunos de los momentos más importantes del catálogo de Ozuna vuelve a mostrar su química musical. Juntos fueron parte de éxitos como “El Farsante”, “Tu Foto” y “La Modelo”, canciones que se transformaron en referentes del género y que marcaron una etapa clave dentro de sus respectivas trayectorias.
Con “Ropa Cara”, ambos artistas retoman esa fórmula desde una nueva perspectiva, combinando la identidad sonora de Yampi con la interpretación característica de Ozuna para crear un tema que mantiene vivo el espíritu del reggaetón y la música urbana.
Una canción con sello latino
El estreno llega acompañado por un videoclip oficial filmado en Puerto Rico y dirigido por Ricardo Rivera, conocido como “Fue Ricky”. La pieza audiovisual acompaña la energía del sencillo con una estética vinculada a la moda, el estilo y la cultura urbana contemporánea, reforzando la identidad visual que caracteriza al proyecto.
Durante 2026, Ozuna continúa expandiendo su carrera con nuevos lanzamientos como “Una Aventura” y “Mi Yo de Antes”. Según reportes de Monitor LATINO, “Una Aventura” logró posicionarse en el primer lugar de distintos mercados de América Latina y España.
Además, el artista se encuentra recorriendo Europa con su gira mundial “Una Aventura World Tour”, que comenzó recientemente en Ibiza, España, y continuará durante los próximos meses por distintas ciudades de Europa y América Latina.
Con una base sólida de reggaetón y una combinación de estilos que representa a ambos artistas, “Ropa Cara” funciona como un nuevo capítulo dentro de una alianza que dejó una marca en la música urbana. Ozuna y Yampi vuelven a encontrarse para demostrar que su conexión continúa vigente y que todavía tiene mucho por aportar al género.
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