Ozuna y Yampi vuelven a encontrarse en "Ropa Cara", un lanzamiento que celebra su historia en el género urbano

Durante 2026, Ozuna continúa expandiendo su carrera con nuevos lanzamientos como “Una Aventura” y “Mi Yo de Antes”. Según reportes de Monitor LATINO, “Una Aventura” logró posicionarse en el primer lugar de distintos mercados de América Latina y España.

Además, el artista se encuentra recorriendo Europa con su gira mundial “Una Aventura World Tour”, que comenzó recientemente en Ibiza, España, y continuará durante los próximos meses por distintas ciudades de Europa y América Latina.

Con una base sólida de reggaetón y una combinación de estilos que representa a ambos artistas, “Ropa Cara” funciona como un nuevo capítulo dentro de una alianza que dejó una marca en la música urbana. Ozuna y Yampi vuelven a encontrarse para demostrar que su conexión continúa vigente y que todavía tiene mucho por aportar al género.