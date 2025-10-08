Pablo Alarcón tuvo que ir de urgencia a una guardia durante su gira por Río Negro: qué le pasó y cómo está

pablo alarcon claribel medina

No es la primera vez en 2025 que se habla de la salud de Pablo Alarcón porque a mediados de año sufrió un accidente de tránsito porque se descompensó mientras manejaba.

“Me pusieron un marcapasos a raíz del accidente que tuve que me desmayé. Yo nunca me desmayé y no sabía lo que era. Me pasó a mí como le pasa a mucha gente y me di cuenta que venía algo raro y me acerqué a estacionar pero no llegué a frenar para no chocar”, relató el actor en julio pasado cuando habló del tema con Mitre Live.

"Estoy tranquilo y no tengo ninguna diferencia de vida ahora que tengo este marcapasos", aclaró, dando por terminado ese capítulo, y ahora también éste.