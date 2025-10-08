Pablo Alarcón tuvo que ir de urgencia a una guardia durante su gira por Río Negro: qué le pasó y cómo está
El actor protagoniza la obra de teatro "Es complicado" junto a Claribel Medina, pero tuvo que hacer un parate en el camino para cuidar su salud.
Pablo Alarcón tuvo que ir de urgencia esta semana en una clínica de General Roca, provincia de Río Negro, a raíz de lo que fue descrito como un cuadro de "neumonía y falta de oxígeno". El actor de 79 años está de gira con su obra de teatro "Es complicado", donde comparte elenco con Claribel Medina.
La secuencia se desarrolló durante la noche del martes de esta semana, cuando Alarcón se sintió mal y tuvo que pagar una consulta en la guardia del Sanatorio Juan XXIII de General Roca.
"Imagínense lo mal que estaba él, que acudió a una clínica privada y pagó la consulta. Las personas que lo vieron me dijeron que estaba muy decaído y no sabían si se iba a internar, justamente por una cuestión económica", convino Pochi en el panel del programa "Puro Show".
Tras aclarar que "una internación no es barata", la panelista aclaró que el actor "no quiso quedarse internado", pero no dio detalles de cómo se encuentra hoy en día.
En vez fue el mismísimo protagonista quien mandó un mensaje de texto a la producción del programa para aclarar con cortesía: "Tenía fiebre y catarro, me hice ver y nada más que eso. Estoy bien, no se preocupen. No se asusten. ¿Qué va a ser de nosotros sin Alarcón?".
No es la primera vez en 2025 que se habla de la salud de Pablo Alarcón porque a mediados de año sufrió un accidente de tránsito porque se descompensó mientras manejaba.
“Me pusieron un marcapasos a raíz del accidente que tuve que me desmayé. Yo nunca me desmayé y no sabía lo que era. Me pasó a mí como le pasa a mucha gente y me di cuenta que venía algo raro y me acerqué a estacionar pero no llegué a frenar para no chocar”, relató el actor en julio pasado cuando habló del tema con Mitre Live.
"Estoy tranquilo y no tengo ninguna diferencia de vida ahora que tengo este marcapasos", aclaró, dando por terminado ese capítulo, y ahora también éste.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario