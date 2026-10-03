Luján: piden hasta 14 millones de pesos por alojamiento durante la visita del papa León XIV

Luján, sin plazas en hoteles por la visita del papa León XIV

La demanda de alojamiento ya generó efectos concretos. No quedan plazas en los hoteles del casco urbano. Por eso, clubes deportivos, sociedades de fomento y vecinos particulares ofrecen sus propiedades para esas noches. Dormir en una casa para cuatro personas la noche del 10 de noviembre puede costar más de 14 millones de pesos, según sitios de alquiler. El municipio habilitó un espacio en su web para que los interesados publiquen sus ofertas. La comuna verifica la existencia del lugar y el contacto, pero no interviene en los precios: los acuerdan quienes ofrecen y quienes demandan.