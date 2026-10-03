Luján: piden hasta 14 millones de pesos por alojamiento durante la visita del papa León XIV
La ciudad bonaerense espera un millón de fieles para la misa del 11 de noviembre y los hoteles ya están agotados.
Luján será el escenario central de la visita del papa León XIV a la Argentina. El Sumo Pontífice llegará al país el 8 de noviembre y el 11 de ese mes oficiará una misa en la Basílica, ante una multitud estimada en al menos un millón de personas, aunque algunas previsiones elevan la cifra a dos millones. La ciudad, ubicada a 70 kilómetros de Buenos Aires, ya vivió visitas papales: Juan Pablo II estuvo allí en 1982, durante la Guerra de Malvinas, y Jorge Bergoglio celebró misas antes de convertirse en Francisco.
El intendente Leonardo Boto describió la magnitud del desafío. Señaló que la peregrinación del año pasado convocó a dos millones de personas, pero fue un evento distinto: la gente circuló durante horas por la ciudad. La misa, en cambio, implicará una concentración mucho mayor y más estática. Durante el pico de 2025, el núcleo urbano albergó entre 150.000 y 180.000 fieles. Ahora, con solo 95.000 residentes, la población podría multiplicarse por once en un solo día.
Luján, sin plazas en hoteles por la visita del papa León XIV
La demanda de alojamiento ya generó efectos concretos. No quedan plazas en los hoteles del casco urbano. Por eso, clubes deportivos, sociedades de fomento y vecinos particulares ofrecen sus propiedades para esas noches. Dormir en una casa para cuatro personas la noche del 10 de noviembre puede costar más de 14 millones de pesos, según sitios de alquiler. El municipio habilitó un espacio en su web para que los interesados publiquen sus ofertas. La comuna verifica la existencia del lugar y el contacto, pero no interviene en los precios: los acuerdan quienes ofrecen y quienes demandan.
Como anticipamos, la ciudad ya tiene experiencia recibiendo a un Sumo Pontífice: en 1982, Juan Pablo II visitó la Basílica durante una visita relámpago en medio de la Guerra de Malvinas. Antes de ser ungido Papa, Jorge Bergoglio también ofició misas en ese templo central para el catolicismo argentino. Ahora, Luján se prepara oficial y extraoficialmente para recibir la masividad en sus calles, con una demanda absolutamente extraordinaria de sus instalaciones.
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