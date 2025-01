Pancho Dotto, en crisis: por qué tiene que vender sus casas y autos de lujo

image.png

Además, el empresario piensa en producir una serie sobre su vida, lo que también quiere que se realice cuanto antes: "Cuando me junté con la capa de Disney para toda Latinoamérica, me dijo: ‘Pancho, ¿por qué la serie tiene que ser ahora?’. Entonces yo le dije: ‘Mirá, mañana puedo tener Alzheimer y no acordarme de nada. Y pasado mañana me puedo morir’. Entonces yo estoy apurado justamente por eso".

Ante un evidente temor por el futuro incierto, Dotto habló con la revista "¡HOLA! Argentina" en Punta del Este y reveló detalles de su presente que sorprendieron a todos. De hecho, uno de ellos tiene que ver con la salud, dado que sufre una lesión en su espalda que le impide cargar peso y por la cual debió dejar a "Crack", su Golden Retriever de 6 años en Argentina, al cuidado de Marta, una persona de confianza.

"No tiene cura, por eso estoy con tratamientos paliativos. Hace poco me aplicaron morfina. Mi amigo Ricardo Glasman, el dueño del barco Indio, me recomendó un conjunto de cosas naturales, como magnesio, potasio, colágeno, esto y aquello y me estoy sintiendo bien. Igual, aunque me duela la espalda y me esté muriendo, no me niego a sacarme una foto con nadie. Si me piden algo, un contacto, un beso, una mano, lo doy", reveló.

Tras autodefinirse como "culposo" y "complicado" consigo mismo, Pacho abrió su corazón y contó: "Hay cosas que no las puedo superar. Quedé un poquito anclado en el pasado, también. Y el pasado me pesa".

Hoy, mientras hace un "parate" y piensa sobre su vida, asegura: "Yo no fracasé con las modelos, me fue muy bien con la agencia, pero el fracaso que sentí y que siento es el emocional de no recibir el retorno de lo que yo buscaba. Yo no buscaba plata. Lo de la plata se dio, pero yo buscaba el agradecimiento".

En lo que respecta al amor, el empresario fue contundente: "Estoy atravesando una situación complicada. Me quiero separar y Karen no quiere. Yo la quiero un montón y me hizo muy bien estar con ella, fue lo mejor que me pasó en 2024, que fue un año muy difícil para mí. Tuve un crisis física y mental y apagué el teléfono durante tres meses. Cuando salí de uno de mis grandes pozos anímicos la conocí a Karen. Pero ella tiene 24 años y yo voy a cumplir 70", sostuvo.