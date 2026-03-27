Para maratonear: la película romántica que te sacará más de una sonrisa y es furor en Netflix

Este film tiene una duración aproximada de 105 minutos y se estrenó en 2023, siendo una de las revelaciones dentro de la industria del cine. Su popularidad se refleja en Netflix, donde se posicionó entre los títulos más elegidos por los espectadores. La plataforma continúa liderando en el mundo del streaming por ofrecer un amplio abanico de series y películas de gran nivel.