Para maratonear: la película romántica que te sacará más de una sonrisa y es furor en Netflix
Llegó al mundo cinematográfico en el 2023 de la mano de Alauda Ruiz de Azúa. Es de origen español y tiene a Álvaro Cervantes como protagonista principal.
“Eres tú” se convirtió en uno de los grandes éxitos de este 2026 gracias a su combinación de comedia, romance y drama. Protagonizada por Álvaro Cervantes y dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, la película logró captar rápidamente la atención del público por su trama y su elenco de primer nivel.
Este film tiene una duración aproximada de 105 minutos y se estrenó en 2023, siendo una de las revelaciones dentro de la industria del cine. Su popularidad se refleja en Netflix, donde se posicionó entre los títulos más elegidos por los espectadores. La plataforma continúa liderando en el mundo del streaming por ofrecer un amplio abanico de series y películas de gran nivel.
De qué trata "Eres tú"
La película sigue a Javier, un hombre con un don poco común: al besar a alguien por primera vez, puede prever cómo se desarrollará su relación amorosa. Aunque podría parecer útil, esta habilidad lo limita y le dificulta disfrutar de su presente emocional.
Todo se complica cuando conoce a Lucía, aunque ella ya tiene una relación con su mejor amigo. La historia se centra en cómo ambos enfrentan sus sentimientos mientras intentan no traicionar la confianza de los demás, generando tensiones entre amor, lealtad y decisiones difíciles.
Reparto de "Eres tú"
El elenco de esta producción española es uno de los puntos más fuertes, con actores de gran recorrido y trayectoria. Estos son los protagonistas principales de "Eres tú":
- Álvaro Cervantes como Javier
- Silvia Alonso como Lucía
- Gorka Otxoa como Roberto
- Susana Abaitua como Ariana
- Pilar Castro como Sonsoles Durán
- Fabia Castro como Esther
- Lara Oliete como Carla
- Ninton Sánchez como Simón
- Paula Muñoz como Berta
- Elisabeth Larena como Silvia
Tráiler de "Eres tú"
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