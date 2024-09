Párense de Manos 2024: entradas, cuándo es y todas las peleas confirmadas

Este suceso no solo promete grandes peleas, sino también la presencia de importantes invitados como ByViruzz y Shelao, quienes podrían protagonizar alguna sorpresa adicional sobre el ring.

Una por una, todas las peleas confirmadas del Párense de Manos 2024

El otro integrante, Roberto "Rob, Rob: Tres Bombas" Galati, que conformaba el dúo “RodríguezGalati”, volverá a pelear este año y su rival será Emilio González Moreira, creador de contenido de videojuegos y de crecimiento viral en TikTok.

El estadio Vélez Sársfield arderá con el enfrentamiento entre Emilio y Rober Galati.



Dos pesos pesados con una experiencia que se siente en cada golpe, seran los protagonistas este 19 de diciembre en el Fortín de Liniers.



Entre las novedades más esperadas, se confirmó el regreso de Sergio "Maravilla" Martínez al ring. El excampeón mundial de boxeo, que había participado como comentarista en la edición anterior, se medirá con Pablo Migliore, el exarquero del fútbol argentino, en lo que será uno de los combates más comentados de la velada.

Otra de las grandes sorpresas será el enfrentamiento entre Gerónimo "Momo" Benavides y Mike Máquina del Mal, el streamer mexicano que ha generado controversia en las redes, especialmente con el público argentino. Momo, conocido por su participación en La Velada del Año de Ibai Llanos, será el gran protagonista de la noche en lo que promete ser el duelo estelar del evento.

El Semental perdió injustamente del otro lado del charco, y en Párense de Manos II tendrá su venganza frente a la Máquina del Mal Mexicana.



El actor Yeyo De Gregorio, famoso por su participación en Chiquititas y Casi Ángeles, se enfrentará al streamer zEkO, una de las figuras más cercanas al mundo gamer liderado por Coscu.

En el ring de Párense de Manos II, la velocidad y la agilidad no faltarán en este enfrentamiento.



Yeyito, con sus compactos 65kg, enfrentará a Zeko, el peleador de 63kg que promete moverse como nadie.



Además, el jugador profesional de CS GO, Luken, quien debió ausentarse de la edición 2023 por una lesión, vuelve para medirse contra Angelo Valdes, conocido como Will, en el primer combate internacional de la noche. Will es un personaje polémico en redes por sus comentarios sobre fútbol y Lionel Messi, lo que añade un toque de rivalidad extra a la velada.

El ring de Párense de Manos II está a punto de estallar cuando Will, con sus imponentes 93kg de pura fuerza dominicana, se enfrente a Luken, el argentino de 83kg que sabe cómo moverse en el ring.



Flor Vigna también será parte del espectáculo y se subirá al ring para pelear contra Manuela QM, una influencer colombiana que ya ha participado en eventos de boxeo en su país.

Flor Vigna se Parara de Manos frente a Manuelaqm en el mítico estadio Vélez Sársfield, pesando exactamente lo mismo, en un enfrentamiento que puede dar mucho de que hablar.



Con importante peso en redes sociales, la pelea Tomás Mazza vs Robleis captará uno de los eventos más interesantes respecto a la viralidad. Mazza suele publicar contenido relacionado al gimnasio, mientras que Robleis mutó del mundo gaming a la música y presentó un notorio cambio físico.

El 19 de Diciembre en el estadio Jose Amalfitani seremos testigos de un combate extraordinario.



Por su parte, Marti Benza, youtuber y miembro de Luzu TV, luchará contra Federikita, otra destacada influencer argentina.

En el ring de Párense de Manos II, Marti y Federikita se enfrentarán en un duelo de agilidad y garra.



Finalmente, Claudio "El Turco" García, exfutbolista y figura siempre polémica, se enfrentará a Fabián "El Ruso" Kruszyn, padre del popular streamer Brunenger.

Párense de Manos 2024: dónde comprar las entradas

Las entradas están disponibles desde este jueves a las 21:15 a través de Tu Entrada. El costo de cada una va desde 35 mil hasta 98 mil pesos, siempre y obviamente dependiente la ubicación.