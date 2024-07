Con Paul Mescal y Pedro Pascal, difunden las primeras imágenes de "Gladiador 2"

Después de un rodaje difícil, según el mismo Ridley Scott confesó, por la complejidad de las batallas y la puesta en escena, finalmente Vanity Fair estrenó el primer vistazo. En el mismo se puede ver a Paul Mescal (Normal People) como Lucio y portando una armadura similar a la de Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe) en la película original, con quien muestra un gran parecido. Al mismo tiempo, aparece Pedro Pascal (The Last of Us) interpretando a Acacius.