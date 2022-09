Paula Di Chello, furiosa con Flor de la V por el beso con Gerardo Romano: "¿De qué..."

En medio de esta situación, la mujer le envió su durísima opinión de lo ocurrido a Juan Etchegoyen, que lo hizo público.

“Hola Juan, ¿cómo estás?, muchas gracias por tu pregunta, vi un poco todas las respuestas que dio este hombre y la verdad es que si yo no soy su gusto de mujer, él tampoco es lo mío”, comenzó diciendo Paula, visiblemente afectada por lo que sucedió.

Y expresó contundente: “No sé de dónde pudo haber sacado lo de mis cuentas bancarias, realmente no sé cómo tiene acceso a saber si tengo o no tengo dinero y después cuando vi esta humillación que hicieron otra vez de personificar la escena y reírse de esa manera, no sé de qué se están riendo, me gustaría saber”.