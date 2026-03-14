Paulo Londra arrasó en Lollapalooza: cantó con María Becerra e hizo vibrar a 100 mil personas
El pionero del trap local regresó al festival como el único headliner argentino. Paulo Londra repasó sus grandes éxitos y sorprendió con invitados de lujo.
En una noche consagratoria para la música urbana nacional, Paulo Londra se adueñó del escenario principal del Lollapalooza Argentina 2026. Ante una verdadera multitud de 100.000 personas, el artista cordobés, reciente ganador de dos Gaviotas en Viña del Mar, demostró por qué sigue siendo uno de los grandes referentes del género a nivel mundial.
Un show demoledor y lleno de éxitos de Paulo Londra
Acompañado por su banda en vivo y un despliegue visual de primer nivel, Londra recorrió todas las etapas de su carrera. El setlist incluyó desde himnos fundacionales como "Tal vez" y "Adán y Eva", hasta sus más recientes lanzamientos como "PVSL" y "Sin Cadenas".
Uno de los picos máximos de emoción se vivió cuando el cantante decidió acortar distancias físicas y bajó del escenario para interpretar el tema "1%" (su reciente colaboración con Eladio Carrión) cantando cara a cara con sus fanáticos en la valla.
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La gran sorpresa: el reencuentro con María Becerra
Si el show ya venía con la energía a tope, la aparición sorpresa de María Becerra terminó de desatar la locura generalizada en el Hipódromo de San Isidro. "La Nena de Argentina" subió a la tarima primero para interpretar el reciente hit conjunto "Ramen para Dos".
Más adelante en el repertorio, Londra volvió a invitarla al escenario para regalarle al público una versión especial a dúo de "Cuando te besé", uno de los temas más icónicos de su carrera, generando una ovación ensordecedora. Para el cierre de la noche, el cordobés recreó el espíritu de sus inicios e invitó a 20 fans a subir al escenario para bailar "So Fresh" junto a él.
Lo que se viene: la conquista de Estados Unidos
Tras su exitoso paso por Buenos Aires, el artista continuará su apretada agenda internacional. En el mes de mayo, Paulo Londra marcará un nuevo hito en su trayectoria al debutar oficialmente en los Estados Unidos.
La gira norteamericana ya es un éxito rotundo: cuenta con entradas agotadas para sus shows propios en Los Ángeles y Nueva York, y quedan los últimos tickets para su presentación en Miami. Además, formará parte del lineup de prestigiosos festivales estadounidenses como "Sueños" en Chicago y "BottleRock" en Napa Valley.
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