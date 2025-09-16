Pepe Cibrián inició acciones legales contra los herederos de Ángel Mahler: los motivos

Luego, señaló: “Envían una carta documento a cada uno y la respuesta fue que el señor Pepe Cibrián no era socio de ellos que solo era el director y que le pagaban lo que correspondía por eso”.

“Luego de esta situación me cuentan que Pepe estuvo destruído e inició juicio. Frente a la cantidad de pruebas que se aportaron, la jueza María Alejandra Provitola consideró que se haga un allanamiento a Ángel Mahler y Daniel Macon ya sea en sus domicilios particulares y las oficinas y depósitos”, indicó Etchegoyen, revelando los pasos judiciales más recientes.

Y concluyó: “Cuando se hizo la auditoría del Jorobado de París solo de la gira me cuentan hay una diferencia de 340 millones de pesos y la auditoría y juicio es por esto y también por la vuelta de Drácula. Hoy el juzgado sigue investigando y solicitaron que cada parte presente su perito contable y sigue todo judicialmente contra los herederos”.