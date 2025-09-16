Pepe Cibrián inició acciones legales contra los herederos de Ángel Mahler: los motivos
Se conocieron los pormenores de la denuncia que podrían ampliarse en las próximas horas, mientras el conflicto judicial entre el director teatral y la familia de Ángel Mahler se intensifica.
Tras el escándalo que involucró al artista en vida, Pepe Cibrián mantiene abierta su batalla judicial contra los herederos de Ángel Mahler. El periodista Juan Etchegoyen informó en su programa sobre una nueva presentación del reconocido director por “fraude y estafa”.
“Quiero contarles que hay una nueva denuncia de Pepe Cibrián a la familia de Ángel Mahler y la carátula de esto que tengo en mi poder es por fraude y estafa y puede que en unos días se agregue una carátula todavía más grave a esto”, detalló el conductor, anticipando posibles novedades judiciales.
Etchegoyen amplió la información: “Es fuerte lo que te voy a decir en este programa. En abril de 2024 se reestrena ”El Jorobado de Paris", 6 funciones en el Luna Park y una gira nacional hasta julio de ese mismo año. Ángel Mahler 40%, Pepe Cibrián 40% y un empresario llamado Daniel Macon 20% eran los socios".
El periodista continuó: “Al terminar las funciones del Luna Park y la gira Daniel Macon envió las planillas de gastos y ganancias al esposo de Pepe. Al revisarlas había números que no eran claros, por ejemplo 6 millones de pesos cuando se habían pagado 2 millones de pesos”. Además, agregó otros datos relevantes sobre los manejos contables.
“Empresas sponsors del Jorobado que aportaron 15 mil dólares y no habrían sido declarados. Pepe en agosto del 2024 le pide al estudio de abogados una auditoría y el estudio se contacta con Mahler y Macon y no presentan nada aparentemente”, subrayó Etchegoyen en su ciclo digital, reforzando la supuesta irregularidad en la contabilidad de la producción.
Luego, señaló: “Envían una carta documento a cada uno y la respuesta fue que el señor Pepe Cibrián no era socio de ellos que solo era el director y que le pagaban lo que correspondía por eso”.
“Luego de esta situación me cuentan que Pepe estuvo destruído e inició juicio. Frente a la cantidad de pruebas que se aportaron, la jueza María Alejandra Provitola consideró que se haga un allanamiento a Ángel Mahler y Daniel Macon ya sea en sus domicilios particulares y las oficinas y depósitos”, indicó Etchegoyen, revelando los pasos judiciales más recientes.
Y concluyó: “Cuando se hizo la auditoría del Jorobado de París solo de la gira me cuentan hay una diferencia de 340 millones de pesos y la auditoría y juicio es por esto y también por la vuelta de Drácula. Hoy el juzgado sigue investigando y solicitaron que cada parte presente su perito contable y sigue todo judicialmente contra los herederos”.
