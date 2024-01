Polémica por la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar

"El Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y hace todo lo posible por que ello no suceda", afirmó Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad.

Por su parte, en una columna de opinión escrita por Alberto Mayol y publicada en BioBioChile, se cuestionó la participación de Peso Pluma en el evento musical por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y se lo describió como “un promotor de la cultura narco”.

Lo cierto es que estas acusaciones no fueron ajenas al presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN), Francisco Vidal, quien reveló, en diálogo con BBCL, que está en conversaciones con el director ejecutivo, Alfredo Ramírez, para que “corrobore o no los antecedentes provenientes de esa columna”. En este sentido, indicó que, cuando tenga una respuesta, probablemente conversará con el directorio del canal para definir los pasos a seguir. Si bien aseguró que no quería adelantarse, sí reconoció que, para él, “no es indiferente la opinión del columnista”.

En esta misma línea, Vidal expresó que “si se acredita la denuncia”, un canal público no debería tener en la programación de un festival “a un cantante que promueva las bandas y el narcotráfico, así de simple.” No es concordante con nadie con sentido común”, apuntó. Si bien la participación de Peso Pluma en Viña del Mar se respalda en su reconocimiento internacional, Vidal aseveró que a él eso “le da lo mismo”.

Aunque el directivo dio cuenta de que los antecedentes del músico de 24 años son tema de investigación para determinar su presentación en Viña del Mar 2024, también aseguró que, de momento, no hay ninguna decisión tomada. Hasta ahora, el nombre de Peso Pluma continúa en la lista de participaciones, aunque se está a la espera de los resultados de la investigación. La palabra final estará a cargo de los directivos del canal en el cual se transmitirá el festival.

Pese a la polémica, Peso Pluma se presentará en el festival de Viña del Mar

La organización informó este jueves que el cantante mexicano sí se presentará en la edición del 2024 del Festival Internacional de Viña del Mar como había sido previamente anunciado.

El anuncio de su participación fue hecho mediante un comunicado de prensa oficial de los organizadores del festival, enviado la noche del 11 de enero.

“Tras la polémica generada en referencia a la participación de Peso Pluma en la próxima edición del certamen, la organización del Festival Internacional de Viña del Mar, afirma que no incurrirá en ningún tipo de censura ni discriminación”, dice el primer párrafo del comunicado obtenido por Billboard Español. Posteriormente, un representante del festival también confirmó a Billboard Español que la actuación de Peso Pluma seguía en pie.