Luck Ra reveló que pensó en abandonar la música

Con los ojos llenos de lágrimas, agregó: "Me gustaría que exista una foto mía llorando tirado en mi casa como estaba. El único que creyó en mi a fin de cuentas fui yo, no sabía si alguien realmente iba a creer en mí y entonces estaba yo además de mi familia".

"El primer tema con el que me fue bien iba a ser el último tema de mi vida. Decía 'después ya no saco más música, ya no saco más nada, es mi último tiro'. Me costaba mucho ir a un estudio bueno y tampoco tenía tanta plata, y entonces mi mejor amigo me aseguró que le iba a ir bien a ese último tema de mi vida, y a partir de ahí la vida me comenzó a sonreír", sostuvo el cordobés.