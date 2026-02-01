"Plan de vuelo": el thriller de Netflix con Jodie Foster donde una madre busca a su hija en pleno viaje

El extenso catálogo de Netflix, los clásicos continúan marcando el termómetro con sus historias cargadas de tensión, drama y suspenso. Estas películas o series, por lo general, presentan giros inesperados y narrativas intensas, atrapando la atención de los espectador por completo. "Plan de vuelo", por ejemplo, un thriller muy elegido por los usuarios durante los últimos meses.