"Plan de vuelo": el thriller de Netflix con Jodie Foster donde una madre busca a su hija en pleno viaje
Una madre pierde a su hija en pleno vuelo, pero la tripulación dice que la nena nunca subió al avión. Jodie Foster protagoniza este tenso thriller.
El extenso catálogo de Netflix, los clásicos continúan marcando el termómetro con sus historias cargadas de tensión, drama y suspenso. Estas películas o series, por lo general, presentan giros inesperados y narrativas intensas, atrapando la atención de los espectador por completo. "Plan de vuelo", por ejemplo, un thriller muy elegido por los usuarios durante los últimos meses.
Estrenada en 2005, esta película europea combina tensión y misterio a bordo de un avión. Bajo la dirección de Robert Schwentke, la historia sigue a una mujer interpretada por Jodie Foster, cuya actuación recibió elogios que la colocaron en el centro de la escena.
Por otro lado, este film fue reconocido en diferentes celebraciones, destacándose las nominaciones a los Saturn Awards por Mejor Película de Acción y Mejor Actriz para Foster. Además, obtuvo atención en los Teen Choice Awards, consolidándose por mezclar suspenso y drama de manera atrapante.
De qué trata "Plan de vuelo"
La historia sigue a Kyle Pratt, una madre que intenta superar la reciente pérdida de su esposo. Con la esperanza de empezar de nuevo y encontrar tranquilidad, aborda un vuelo junto a su hija pequeña.
Lo que debía ser un viaje común se transforma en una pesadilla cuando la niña desaparece sin explicación durante el vuelo. Lo inquietante es que ningún pasajero ni miembro de la tripulación parece haberla visto, lo que hace que la cordura de Kyle sea puesta en duda.
Ahora, sola contra el tiempo, Pratt debe enfrentarse al señalamiento popular de los pasajeros mientras lucha por recuperar a su hija.
Reparto de "Plan de vuelo"
- Jodie Foster
- Peter Sarsgaard
- Sean Bean
- Kate Beahan
- Michael Irby
- Assaf Cohen
- Erika Christensen
- Greta Scacchi
- Judith Scott
- Brent Sexton
- Mariene Lawston
- Stephanie Faracy
- Forrest Landis
Tráiler de "Plan de vuelo"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario