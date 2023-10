La historia del taxista que conmovió a Luis Piñeyro y sus oyentes en "Menú Pop"

La carta arrancaba así: "Buen día Luispi, Alvaro, Pao, y toda la producción. Primero gracias por las facturas del domingo pasado que me regalaron por mi cumpleaños. Soy Daniel el hincha de River, el tachero. Les paso a contar por que los molesto, el día dos de octubre seme rompió el auto, mi herramienta de trabajo con lo que llevo el pan a mi casa todos los días".

"El arreglo me sale con mano de obra y todo $850.000 y al día de hoy solo tengo $650.000 que tenía guardado porque el mes que viene tengo que renovar mi alquiler y $250.000 de los $650.000 eran para eso. Tengo dos nenes y estoy desesperado porque necesito trabajar por y para ello", siguió contando el taxista.

También hizo énfasis en "la situación del país es muy complicada y lo se, yo no quiero que me regalen nada, solo les pido si pueden pasar mi alias de mercado pago para el que pueda ayudarme con mucho o poco me sirve"

De ahí en más, comenzó el milagro para Daniel para llegar a esos $200.000 que le faltaban para poder arreglar su vehículo que fundió el motor el pasado 2 de octubre.

De forma inmediata los oyentes empezaron a colapsar el WhatsApp de la radio pidiendo el alias de Daniel, y rápidamente el dinero comenzó a llegar y a visualizarse $37.369. La emoción ya era total. En menos de media hora, algo que parecía imposible se convirtió en una realidad.

EL TAXISTA LOGRÓ LLEGAR A LOS $200.000 GRACIAS A LA SOLIDARIDAD DE LOS OYENTES DE POP 101.5

Así se vivió el momento súper emotivo:

