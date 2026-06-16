Por qué hoy martes no dan Otro dia Perdido con Mario Pergolini
Mario Pergolini anunció que Otro día perdido no saldrá al aire este martes, para sorpresa de los televidentes.
El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 no solo genera expectativa entre los hinchas, sino que también provoca cambios en la televisión. Uno de los programas que modificará su rutina habitual será Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini, que este martes no tendrá emisión.
La confirmación llegó durante el programa del lunes, cuando el conductor compartió con el equipo una situación que se había discutido puertas adentro de la producción. El tema giraba en torno a la conveniencia de realizar el programa en una jornada atravesada por el encuentro de la Scaloneta, un evento que concentra buena parte de la atención del público.
Fue en ese marco cuando Pergolini relató una conversación que se dio en las últimas horas. "No sé si podemos decirlo, pero mañana juega Argentina. Y estuvimos evaluando '¿tiene sentido que mañana vengamos a trabajar?'. Y Mimi, que es quien lleva adelante todo esto, nuestra asistente de producción, dijo 'yo no vengo ni en pedo'", comentó entre risas.
El comentario despertó las reacciones de sus compañeros y terminó confirmando algo que suele ocurrir cada vez que juega el seleccionado nacional: gran parte de la programación televisiva se adapta a un acontecimiento que monopoliza la atención de millones de personas. Ya sea mediante cambios de horarios, especiales deportivos o suspensiones temporales, los canales suelen reorganizar sus grillas para acompañar el fenómeno.
Mientras la conversación avanzaba, Evelyn Botto quiso saber qué sucedería concretamente con el ciclo durante la jornada del martes. Fiel a su estilo, Pergolini evitó una respuesta solemne y apeló al humor para cerrar el tema.
"Que venga Mirtha Legrand, yo no tengo ni idea", respondió entre carcajadas, dejando en claro que no encabezará una emisión habitual de Otro día perdido mientras todas las miradas estén puestas en el estreno mundialista de Argentina.
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