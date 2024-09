Por qué Marcelo Bezina, el histórico "Susano" de Susana Giménez, no la acompaña esta temporada

En una entrevista, Bezina explicó los motivos de su decisión: "Me llamaron de la producción, pero no llegamos a un acuerdo económico, es simplemente eso. Lo que me ofrecían no me convenía". Aunque fue difícil para él rechazar la oferta, debido al cariño que tiene por la diva, tras quince años de trabajo conjunto, enfatizó que necesitaba que el ofrecimiento se ajustara a su realidad actual.