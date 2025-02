Premios BAFTA 2025: a qué hora y cómo verlos en vivo

Lo cierto es que, durante la temporada de premios, siempre se está muy atento a lo que sucede antes de los Oscar. Esto es porque los Premios previos podrían adelantar lo que pasaría en la ceremonia de la Academia de cine de Hollywood.

A qué hora y cómo ver los BAFTA 2025

Tal es así que, por eso, te revelamos todos los detalles antes de la gala. La misma se llevará a cabo en el icónico Royal Festival Hall de Londres. Allí fueron citadas la mayoría de celebridades quienes próximamente estarán también en los Oscar.

En esta ocasión, David Tennant, conocido por "Doctor Who", estará a cargo de la conducción. A su vez, en la ceremonia habrá actuaciones de la banda Take That y el actor de "Wicked" Jeff Goldblum. Entregarán premios Pamela Anderson, Camila Cabello y Orlando Bloom, entre otros.

Y, pese a los escándalos que rodean a algunas de las nominadas, que también van camino a los Oscar, los BAFTA serán de los Premios más vistos. Los mismos estarán disponibles, así como cada entrega, para ver en vivo a partir de las 16hs por TNT y Max.

Eso si, en esta ocasión, quienes brillarán por su ausencia son los Príncipes de Gales, William y Kate Middleton. Hay que destacar que el futuro rey de Inglaterra es el presidente de la Academia de cine Británico, pero este año no llegará para la gala.