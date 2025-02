Premios Oscar 2025: cuándo estrenan en Argentina las nominadas a mejor película y dónde verlas

- Anora

- The Brutalist

- A Complete Unknown

- Cónclave

- Dune: Part Two

- Emilia Pérez

- I’m Still Here

- Nickel Boys

- The Substance

- Wicked: part 1

Fecha de estreno en Argentina: 16 de enero

Disponible en cines

Fecha de estreno en Argentina: 6 de febrero

Disponible en cines - podría llegar a Max en marzo

Fecha de estreno en Argentina: 30 de enero

Disponible en cines

Fecha de estreno en Argentina: 30 de enero

Disponible en cines

Fecha de estreno en Argentina: 14 de marzo de 2024

Disponible en Max

Fecha de estreno en Argentina: 23 de enero

Disponible en cines - posteriormente en Netflix

Fecha de estreno en Argentina: 20 de febrero

Estará disponible en cines

Fecha de estreno en Argentina: 27 de febrero

No está disponible en ninguna plataforma ni en cines. Podría salir solamente en Prime Video, teniendo en cuenta que es producción de MGM.

Fecha de estreno en Argentina: 19 de septiembre de 2024

Disponible en MUBI

