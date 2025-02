Quién es la actriz que podría perder su nominación a los Premios Oscar 2025

image.png

Los escándalos que rodean a Karla Sofía Gascón

Es la primera vez que la actriz recibe una nominación a "mejor actriz" en los Premios Oscar, pero teniendo en cuenta sus últimos dichos además de sus viajes publicaciones en redes, podría quedarse sin siquiera la nominación. Lo cierto es que, una vez que se conoció que formaba parte de la lista de aquellas actrices nominadas, los fans estallaron en redes. Esto es porque aparecieron una serie de publicaciones discriminatorias adjudicadas a su usuario en X.

Los usuarios repasaron esta semana las publicaciones de los últimos años de Gascón en su cuenta de X y se encontraron con una ingrata sorpresa: decenas de tuits en los que la actriz atacaba de forma racista, xenófoba, misógina y discriminatoria a diferentes figuras y grupos. De hecho, entre los comentarios que se encuentran en su perfil oficial, hay uno en contra de Selena Gómez, su compañera de elenco de "Emilia Pérez".

Sobre ella dijo: "Es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede, y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa", haciendo referencia a una noticia que también incluía a Justin y Hailey Bieber. En otros posteos, también criticaba abiertamente a los fieles de diferentes religiones. "Harta de esta mierda del islam, el cristianismo y el catolicismo, y de todas las malditas creencias de idiotas que violan los derechos humanos".

Además, en su cuenta oficial, también se encontraron comentarios a favor de Adolf Hitler, el régimen nazi y en contra de la religión. Por otro lado, a esto, también se sumó un escándalo por sus más recientes declaraciones contra el equipo de Fernanda Torres y su película "Im Still Here", a quienes acusó de orquestar una campaña en su contra, en especial teniendo en cuenta que ambas están nominadas en la misma terna.

“Si gana ella, estupendo, si gano yo, estupendo. Lo que no me gusta es que hay un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar mi trabajo y el de mi película, porque eso no lleva a ningún sitio”, declaró Gascón. Sin embargo, si hay algo que es de público conocimiento son las reglas estrictas de los Oscar y una de ellas es que ninguna persona asociada con una película haga declaraciones públicas que busquen afectar negativamente a otra producción o nominado.

Dado que la acusación de Gascón contra Torres no está respaldada por pruebas concretas, se ha señalado que sus declaraciones podrían considerarse como un intento de desacreditar a una competidora, lo que la pondría en riesgo de enfrentar consecuencias dentro de la premiación. Y, si bien por ahora la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood todavía no emitió ningún comunicado oficial ni tampoco confirmó alguna medida en contra de Karla Sofía Gascón, el hecho de que haya sido desvinculada de la promoción de "Emilia Pérez" así como que no haya publicaciones sobre ella en la cuenta oficial de La Academia, ya sentó un precedente de lo que podría pasar en la gala.